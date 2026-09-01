Soğanı böyle kullanan az! Birbirinden farklı 3 nefis tarif

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün göz yaşartıcı tariflerim var. 'Göz yaşartıcı tarifler nasıl oluyor İdilika?' diye soruyorsunuz değil mi? Bol soğanlı yemekler pişireceğiz ve soğanı mercek altına alacağız, o nedenle gözlerimiz biraz yaşarabilir.

MALZEMELER 1 adet kuru soğan 1 çorba kaşığı tereyağ 5 çorba kaşığı un 4-5 su bardağı tavuk suyu Karabiber Tuz YAPILIŞI: Soğanınızı ortadan kesin, yarım halkalar elde etmek için ince ince dilimleyin. 1 kaşık tereyağını tencerede eritin. Eridikten sonra soğanları ilave ederek pembeleşene kadar kavurun. Hafif pembeleşince (asla yakmayın), unu ekleyin. Sürekli karıştırarak beraber kavurmaya devam edin. Kavurma aşamalarında ateşiniz yüksek olsun. Un ile beraber soğanı 2 dakika kadar daha kavurun. Daha sonra sıcak tavuk suyunuzu karışıma ekleyin. Dilerseniz tavuk suyu ve sıcak suyu karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ateşinizi kısın, sürekli karıştırarak 5 dakika kadar daha pişirin. Burada kullandığınız suyun mutlaka sıcak olması gerekmektedir. Bu şekilde ununuz topaklanmadan daha kolay açılacaktır. Ardından karabiber ve tuzunu ayarlayın. Ağzınıza hiç soğan gelmesin istiyorsanız bu aşamada blenderdan geçirebilirsiniz. Ocaktan aldığınız çorbanızı isteğe bağlı kruton ekmekle, üzerinde yağda yakılmış pul biber ile sıcak servis yapın.



SOĞAN DOLMASI

MALZEMELER

3 adet büyük boy kuru soğan

150 gr. kıyma

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı bulgur

2 tutam dereotu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Üç adet soğanın kabuklarını soyuyoruz. Bıçak ile soğanın bir kenarından tam orta kısmına kadar kesiyoruz. Ardından soğanları bir tencere içine koyup yedi-sekiz dakika kadar haşlıyoruz. Haşlanmış olan soğanların katlarını dikkatlice ayırıyoruz. Daha sonra derin bir kabın içerisine 150 gr. kıyma koyuyoruz. Üzerine bir çay bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı bulgur ve bir yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Son olarak ince ince doğranmış iki tutam dereotu, ince ince doğranmış bir adet soğan, bir yemek kaşığı tereyağı, tuz ve baharatları da ilave ediyoruz. Tüm malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Ayırdığımız soğan katlarının kenar kısımlarına hazırladığımız kıymalı harçtan koyup, sarıyoruz. Hazırladığımız soğan dolmalarını, orta boy bir tencere içine diziyoruz. Kalan soğan cücüklerini de dolmaların aralarına yerleştiriyoruz. Diğer taraftan küçük bir tava içine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuruyoruz. Hazırladığımız salçalı karışımı dolmaların üzerine gezdiriyoruz. Tencereye bir su bardağı da sıcak su ilave ediyoruz. Daha sonra dolmaların üzerine porselen bir tabağı ters çevirip kapatıyoruz. Ardından tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyoruz.

SOĞAN BÖREĞİ

MALZEMELER

3 adet soğan büyük boy

2 adet yufka

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Baharat tercihe göre

3 yemek kaşığı sıvı yağ

SOS İÇİN:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta birinin sadece sarısı

YAPILIŞI: Öncelikle yağımızı tavamıza dökelim. Sonra doğranan soğanları da ilave edip karamel bir görünüme gelene kadar kavuralım. Sonra doğradığımız domates biberleri ekleyelim. Biraz daha kavurup baharatları da ekleyip güzelce karıştırıp altını kapatalım ılımaya bırakalım. 15 dk beklesek kafi, sonra böreği yapacağımız tavamızı fırça yardımıyla sadece yağlayalım. Belli belirsiz olsun yağı. Hazırladığımız sosu alıp ilk yufkayı tavamıza serelim. İlk tabana az sostan gezdirelim sonra diğer yufkayı elimizle parçalayıp sosa batırıp tavamıza gelişi güzel yerleştirelim. Bir parça üstünü kapatacak şekilde yufka kalacak, harç döktükten sonra üstünü kapatmak için harcını döküp yayalım ve kalan yufkayı da sosa batırıp devam ediyoruz harcı kapatmaya. Sarkan yufkalar şimdi bize lazım, onları da soslayıp güzelce açık bir yer kalmayacak şekilde kapatalım. Kalan sosu üstüne dökelim. En kısık ateşte üstündeki sos çekene kadar açık bir şekilde pişirelim, sos çekince bir kapak yardımı alalım. Üstünü kapatıp kontrollü bir şekilde altını üstünü çevirerek pişirelim.