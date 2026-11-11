Soğuk havalarla birlikte hastalıklar kapıda! Uzmanından kış ayları için kritik uyarılar

Dünyanın kalbi, Antalya'daki COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda atıyor. İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri ve sağlık konusu 6 kıtadan 95 ülkenin lideri tarafından masaya yatırılıyor. İklim değişikliklerinin bir etkisi de mevsimlerin değişmesi. Soğuk havalarla birlikte grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı artarken, günlük yaşamda alınabilecek basit önlemler hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, bu günleri sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

GRİP AŞINIZI OLUN Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve kapalı ortamların havalandırılması gibi basit alışkanlıkların, sağlığın korunmasında önemli rol oynadığını söyleyen Doç. Dr. Sivritepe, "Grip aşısı başta olmak üzere hekim tarafından önerilen aşılar bu dönemde hastalıklara karşı korunmaya katkı sağlar" dedi.

KAPALI ORTAMLARI HAVALANDIRIN

Soğuk havalarda ev ve iş yerlerinin yeterince havalandırılmamasının enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabileceğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, hastalıklara doğrudan soğuk havanın değil, hastalık etkenlerinin neden olduğunu belirterek, "En büyük hatalardan biri, hava soğuk diye evin veya iş yerinin pencerelerini hiç açmamak. Bizi hasta eden soğuk hava değil, virüsler ve mikroplar. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasında kapalı, kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlar önemli rol oynuyor. Bu nedenle bulunduğumuz ortamları gün içerisinde düzenli olarak havalandırmak basit ama etkili bir korunma yöntemi" dedi.