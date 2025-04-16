Son dakika misafirlerine acele menü! Lezzetiyle damakları şenlendirecek...

Dün akşam çok sevdiğim bir arkadaşım bana akşam yemeğine geldi. Yine zamanla yarıştığım, koşturmanın bolca yaşandığı 30 dakikalık serüvenin içine girdim. Balıkları temizlemek, sofrayı hazırlamak derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Misafir ağırlamayı oldum olası çok sevmişimdir. Bazen bir konsept belirlerim ve tüm gün o davet için uğraşırım. Zor bir yemek seçip o yemeğin tüm bileşenlerini kendim yapmaya çalışırım. Bazense böyle hazırlıksız yakalanır, koşuşturmanın içinde bulurum kendimi...