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Sonbahar geldi, cilt alarm vermeye başladı! Bu belirtileri görmezden gelmeyin

Havaların serinlemesi ve nem oranının düşmesiyle birlikte ciltte kuruluk, pullanma ve kaşıntı şikayetleri artabiliyor. Özellikle çocuklar, ileri yaştakiler ve kronik deri hastalığı bulunan kişiler bu durumdan daha da fazla etkilenebiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sevilay Oğuz Kılıç, sonbaharda cilt sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Kılıç, cildin gerginleşmesi, pul pul dökülmesi veya özellikle akşam saatlerinde başlayan kaşıntının çoğu zaman basit bir kuruluk olarak görüldüğüne dikkat çekerek, "Oysa bu şikayetlerin artması, cildin doğal koruyucu bariyerinin zayıfladığının işareti olabilir. Sonbahar ve kış aylarında bu durum daha belirgin hale geliyor" dedi. Prof. Dr. Kılıç, doğru nemlendirme ve temizlik alışkanlıklarıyla cilt bariyerinin korunabileceğini, uzun süren kuruluk ve yoğun kaşıntının ise ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

YAŞLILARI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Kılıç, herkesin mevsimsel cilt kuruluğunu aynı yaşamadığını da belirterek, şöyle dedi: "Özellikle ileri yaştakiler, çocuklar, sedef ve atopik dermatit gibi kronik deri hastalığı bulunanlar ile iktiyozis gibi kalıtsal keratinizasyon bozukluğu olanlarda risk daha fazla. Diyabet ve tiroit hastalığı bulunanlarda da cilt kuruluğu belirgin olabiliyor."