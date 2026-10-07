Sonbahar ve kış aylarında artıyor! Çocuklarda işitme kaybına yol açabilen tehlikeye dikkat



"ÇOCUĞUNUZUN SESLENİLDİĞİNDE TEPKİ VERMESİNE DİKKAT EDİN"

Ailelerin çocuklarında ortaya çıkan bazı belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Çocuğun televizyonun sesini normalden fazla açması, kendisine seslenildiğinde sık sık tekrar ettirmesi, konuşmasının yaşıtlarına göre geriden gelmesi veya okul başarısında düşüş yaşanması işitme problemi açısından değerlendirilmesi gereken durumlar arasında olabilir. Bunun yanı sıra kulak ağrısı, ateş, huzursuzluk ve kulaktan akıntı gibi belirtilerde de KBB uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.



"HER KULAK ENFEKSİYONUNDA ANTİBİYOTİK GEREKMEYEBİLİR"

Kulak enfeksiyonlarında tedavinin çocuğun yaşı, enfeksiyonun türü ve klinik bulgulara göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Her kulak ağrısı aynı nedenden kaynaklanmadığı gibi her enfeksiyonun tedavisi de aynı değildir. Doktor değerlendirmesi olmadan antibiyotik başlanmamalıdır. Tekrarlayan enfeksiyonlarda ise altta yatan nedenin belirlenmesi ve çocuğun düzenli takip edilmesi büyük önem taşır" şeklinde konuştu.



Özellikle kreşe giden, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren veya daha önce tekrarlayan kulak enfeksiyonu öyküsü bulunan çocukların daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. İsmail Aytaç, erken değerlendirme ve uygun tedaviyle çocukların işitme ve gelişimlerinin korunabileceğini sözlerine ekledi.