Sonbaharda bağışıklığınızı bu besinle güçlendirin!

Özellikle sonbaharda bireylerin su tüketimi yaza oranla büyük ölçüde düşmektedir. İlk olarak size önerim gün içerisinde su tüketiminizi azaltmamanız olacaktır. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Susuz kalarak metabolizmanızı yavaşlatacağınızı unutmayın. Havaların yavaş yavaş soğuması ile mevsimsel hastalıklar tekrardan kendini gösteriyor. Vücut direncinizin düşmesine izin vermeyin. Sofralarınızda sonbahar meyve ve sebzelerini eksik etmeyin. Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzelerin besleyici değerleri daha yüksektir. Ayrıca meyve ve sebze tüketimi içerdikleri antioksidan maddeler sayesinde bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar.



Eylül ayı sebze ve meyveleri: Mantar, bamya, kabak, patlıcan, dolmalık yeşil biber, kereviz, barbunya, şeftali, incir, mürdüm eriği, hünnap, üzüm.



Ekim ayı sebze ve meyveleri: Karnabahar, havuç, pırasa, kıvırcık, ıspanak, lahana, kırmızı turp, mandalina, greyfurt, nar, armut, muz.



Kasım ayı sebze ve meyveleri: Balkabağı, brüksel lahanası, patates, pancar, pazı, ayva, portakal, kivi, nar, elma, kestane.

Bağışıklığınızı güçlendirmek için omega-3 yağ asitlerinden zengin besinlerin tüketimi arttırın. Haftada en az 2 gün taze balık tüketin. Ceviz, keten tohumu, avokado, chia tohumu ve soya fasulyesi gibi besinlerin de omega-3 kaynağı olduğu unutulmamalıdır.

Kapalı havalar kimi insanda huzursuzluk ve üzüntü gibi duygulara neden olur. Seratonin hormonunun arttırılması adına muz, fındık, badem veya 1-2 parça bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamaya özen gösterin. Salatalarınızı limonla tatlandırın, öğünlerinizde yeşilliklere yer verin veya mandalina gibi C vitamininden zengin meyveleri ara öğünlerinizde mutlaka tüketin. Özellikle sigara içiyorsanız C vitamini tüketiminizi arttırın.

Günler kısaldığı için D vitamini ihtiyacımızı karşılamak daha zor hale geliyor. Mutlaka D vitamini seviyenize baktırın ve uzman önerisiyle takviye kullanmaya başlayın.

Demir eksikliğinin iştahsızlık, yorgunluk veya anemi gibi problemlere yol açmasının yanı sıra bağışıklığın düşmesine neden olur. Kırmızı et, yumurta, hindi, kuru meyveler, kurubaklagiller ve kuru yemişlerin demirden zengin olduğunu bilinmelidir.