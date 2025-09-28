Sonbaharı hasta olmadan geçirmenin sırları! Uzmanı bağışıklığı katlamanın yolunu anlattı

SAĞLIKLI MİKROBİYOTAYA SAHİP MİSİNİZ?

Uzm. Dr. Orakdöğen, normal floranızda yaklaşık 90 trilyon bakteri olduğunu belirterek, şunlara dikkat çekti: "Gastrointestinal kanal mikroorganizmaların en yoğun bulunduğu sistemdir. Gastrointestinal kanalda bakteri yoğunluğu en fazla ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsaktadır. Florada bulunan bazı bakteriler vücudunuz için B vitamini ve K vitaminini de sentez etmektedirler. Florada bulunan bakterilerin daha birçok yararlı metabolik aktivitesi vardır. En iyi probiyotik kaynakları; kefir, yoğurt, peynir, tarhana, ev yapımı turşudur. Sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olmanız için bunları tüketmeniz önerilir."



EN AZ 7 SAAT UYUYUN

Kaliteli uykunun, bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, şöyle dedi: "Beyinden salgılanan melatonin hormonu, uyku düzenini sağlarken, bağışıklığı da destekler. Salınım karanlıkta başlar, gece 02.00'de en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle en geç 23.00'te uykuya dalmak ve uyunan ortamı karanlık tutmak önemlidir. Yetişkinlerin sağlıklı kalabilmesi için düzenli olarak gecede en az 7 saat uyuması önerilir."