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Sonbaharın en güzel eşlikçisi! Balkabaklı kahveden kestaneli latteye 4 farklı tarif

Sonbaharın serin günlerinde sıcacık bir kahve molasına kim hayır diyebilir? Balkabağından mesir macununa, tarçından kestaneye uzanan bu farklı kahve tarifleri, klasik kahve lezzetlerine bambaşka bir yorum katıyor.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 06.10.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 09:07 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba, Idilika'nın Mutfağı'nda bugün farklı kahve lezzetlerine yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

BALKABAKLI KAHVE MALZEMELER

1 shot espresso veya 1 fincan sert filtre kahve

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı balkabağı püresi

1 tatlı kaşığı bal, esmer şeker veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı tarçın

1 küçük tutam toz zencefil

1 küçük tutam muskat

İsteğe bağlı 1-2 damla vanilya

Üzeri için süt köpüğü ve tarçın

YAPILIŞI: Balkabağını haşlayıp ya da fırınlayıp püre haline getirin. Küçük bir sos tenceresinde süt, balkabağı püresi, tatlandırıcı ve baharatları karıştırarak ısıtın; kaynatmayın. El blenderı veya süt köpürtücüyle kısa süre köpürtürseniz daha kremamsı olur. Fincana sıcak espressoyu alın, üzerine balkabaklı sıcak sütü ekleyin. Süt köpüğü ve biraz tarçınla tamamlayın.