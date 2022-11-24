Sonun başlangıcı mı? Alzheimer hastalığını yok edecek ilacın ilk adımları atıldı

Üst düzey bir uzman, Alzheimer tedavisini gelecek yıl gibi erken bir tarihte bulunabileceğine dair önemli bir açıklamada bulundu. Fakat bilim insanları, nörodejeneratif hastalıklar için oldukça büyük bir adım olsa bile yasal onay almak için yapılması gereken birçok şey olduğunu belirttiler.
Lecanemab adı verilen bu ilacın, beyinde hasara neden olan "amoloid" adlı proteinden arındırdığı ve ilacın denenmesi sırasında semptomların ortaya çıkmasında gecikmeler oluşturduğu belirtildi. Bu durum ise; bu ilacın beyindeki hasarı yavaşlatan tek ilaç olarak bilim tarihine geçmesini sağladı.
"ALZHEIMER'I BİTİREBİLECEK İLAÇ..."
Üst düzey Genetik Profesörü Sir John Hardy, amiloid adlı bu proteini hedef alan yeni bir tedavi çağının oldukça yakın olduğunu belirtti. Ayrıca hastalığın teşhisinin görece uzun sürdüğü durumlarda da riskin arttığı düşünüldüğünde oldukça önemli bir adım olduğu da biliniyor.
Londra'daki Science Media Center tarafından düzenlenen bir etkinlikte Sir John: "Sunulacak çalışma için gerçekten heyecanlıyım çünkü basın açıklamaları gördük ve bu biraz tehlikeli. Aslında bunun tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmemiz uzun zaman aldı ve amiloid tedavilerini ilk kez 1992'de önerdik." açıklamasında bulundu.
"FAZ 3 ÇALIŞMASI TAMAMLANDI"
Monoklonal antikor tedavisinin sonuçları, Eylül ayında yayınlanan bir Faz 3 çalışmasının denemesinde büyük umutlar sundu. İmmünoterapi ilacı olan bu ilaç, ABD, Japonya, Avrupa ve Çin'de erken evre Alzheimer hastalığı ola 1795 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada test edildi.
Üreticileri Tokyo merkezli Eisa ve ABD firması Biogen'e göre sonuçlar, 18 ay sonra bilişsel gerileme oranını plaseboya kıyasla yüzde 27 oranında azalttığını gösterdi. Bu etkiler, çeşitli bilişsel alanları değerlendiren bir ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Hafıza, oryantasyon, muhakeme ve problem çözme, toplumla ilişkiler, ev, hobiler ve kişisel bakım ise bu noktada yaşanan ilerlemeler arasında yer alıyor.
"YAN ETKİLER MEVCUT, BEKLENTİLER DAHİLİNDE"
Çalışma sırasında gözlemlenen bir yan etki beyin şişmesiydi. Plasebo grubundaki 1.7'ye kıyasla Lecanemab alan hastalarda yüzde 12.5 oranında görülen bu oran önemli olsa da, ilacı geliştiren şirket tarafından bu tür yan etkilerin "beklentiler dahilinde" olduğu kaydedildi.
Araştırmanın tüm verileri, 29 Kasım'da yapılacak büyük bir Alzheimer konferansında sunulacak ve bu yıl hakemli bir dergide yayınlanacak. Bilim insanları, keşfi demansı yenmek için devam eden savaşta önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdiler.
Konferanstan önceki bir brifingde konuşan Alzheimer's Research UK araştırma direktörü Doktor Susan Kohlaas; Lecanemab sonuçlarının, Alzheimer hastalığı gibi hastalıkları teşhis etme yöntemimizi gerçekten iyileştirmek için daha hızlı sonuçlar almak için doğru adımları atmamız gerektiği telaşını getirdiğini belirtti.