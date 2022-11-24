Sonun başlangıcı mı? Alzheimer hastalığını yok edecek ilacın ilk adımları atıldı

Alzheimer, tüm dünyada en büyük halk sağlığı sorunlarından biri. Giderek daha fazla insanın yakalandığı bu hastalık için yapılan araştırmalar ise; her geçen gün yeni bir çözüm adımı sunuyor. Son dönemlerde yapılan araştırmalardan biri ise; Alzheimer ile mücadele edilebilecek olan çığır açan ilacı gündeme getiriyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:08 PAYLAŞ ABONE OL

Üst düzey bir uzman, Alzheimer tedavisini gelecek yıl gibi erken bir tarihte bulunabileceğine dair önemli bir açıklamada bulundu. Fakat bilim insanları, nörodejeneratif hastalıklar için oldukça büyük bir adım olsa bile yasal onay almak için yapılması gereken birçok şey olduğunu belirttiler. Lecanemab adı verilen bu ilacın, beyinde hasara neden olan "amoloid" adlı proteinden arındırdığı ve ilacın denenmesi sırasında semptomların ortaya çıkmasında gecikmeler oluşturduğu belirtildi. Bu durum ise; bu ilacın beyindeki hasarı yavaşlatan tek ilaç olarak bilim tarihine geçmesini sağladı.

"ALZHEIMER'I BİTİREBİLECEK İLAÇ..." Üst düzey Genetik Profesörü Sir John Hardy, amiloid adlı bu proteini hedef alan yeni bir tedavi çağının oldukça yakın olduğunu belirtti. Ayrıca hastalığın teşhisinin görece uzun sürdüğü durumlarda da riskin arttığı düşünüldüğünde oldukça önemli bir adım olduğu da biliniyor. Londra'daki Science Media Center tarafından düzenlenen bir etkinlikte Sir John: "Sunulacak çalışma için gerçekten heyecanlıyım çünkü basın açıklamaları gördük ve bu biraz tehlikeli. Aslında bunun tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmemiz uzun zaman aldı ve amiloid tedavilerini ilk kez 1992'de önerdik." açıklamasında bulundu.