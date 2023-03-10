Sosyal medya bu testi konuşuyor! Akciğer sağlığı bu test ile ölçülür mü?

Sosyal medyada en çok konuşulan testlerden biri de akciğerlerin kapasitesini ölçme testi. Peki, akciğer testi ne kadar doğru sonuç veriyor? Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, akciğer testi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okur, "Tek başına böyle bir test ile akciğer gücü belirlenemez." dedi. Peki, akciğer kapasitesi nasıl ölçülür? Akciğerin güçlü olduğu nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

ROZA ÖZEL Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 13:56 PAYLAŞ ABONE OL

Sosyal medyada paylaşılan test tartışma konusu oldu. Akciğerin gücünü ölçtüğü iddia edilen testte 1'den 10'a kadar ağır ağır ilerleyen bir halka bulunuyor. .Eğer 5'ten daha fazla süre nefesinizi tutarsanız akciğerlerinizin sağlam olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur şöyle konuştu; "Tek başına böyle bir test ile akciğer gücü belirlenemez. Derin nefes alabilmek ve bu nefesi içimizde tutma süresi akciğer kapasiteleri açısından önemli bir gösterge olmakla birlikte solunum kas gücü ile ve doğru nefes alıp vermeyi bilmek ile alakalıdır. Akciğer sağlığı için nefes verebilmek çok daha önemlidir."

AKCİĞERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NEFES EGZERSİZİ ŞART! Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, "Düzenli nefes egzersizi yapmak akciğerlerimizi ve solunum kaslarımızı güçlendirir. Nefes alıp verme sırasında bunu hissetmeden dakikada soluk sayısını tamamlıyor iseniz nefes darlığınız yok demektir. Ancak nefes alış ve verişiniz zorlaştı ise ve bunu bir güçlük olarak hissediyor iseniz o zaman solunum probleminizin olduğunu düşünebilirsiniz." dedi.