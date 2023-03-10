Sosyal medya bu testi konuşuyor! Akciğer sağlığı bu test ile ölçülür mü?

Sosyal medyada paylaşılan test tartışma konusu oldu. Akciğerin gücünü ölçtüğü iddia edilen testte 1'den 10'a kadar ağır ağır ilerleyen bir halka bulunuyor. .Eğer 5'ten daha fazla süre nefesinizi tutarsanız akciğerlerinizin sağlam olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur şöyle konuştu; "Tek başına böyle bir test ile akciğer gücü belirlenemez. Derin nefes alabilmek ve bu nefesi içimizde tutma süresi akciğer kapasiteleri açısından önemli bir gösterge olmakla birlikte solunum kas gücü ile ve doğru nefes alıp vermeyi bilmek ile alakalıdır. Akciğer sağlığı için nefes verebilmek çok daha önemlidir."
AKCİĞERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NEFES EGZERSİZİ ŞART!
Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, "Düzenli nefes egzersizi yapmak akciğerlerimizi ve solunum kaslarımızı güçlendirir. Nefes alıp verme sırasında bunu hissetmeden dakikada soluk sayısını tamamlıyor iseniz nefes darlığınız yok demektir. Ancak nefes alış ve verişiniz zorlaştı ise ve bunu bir güçlük olarak hissediyor iseniz o zaman solunum probleminizin olduğunu düşünebilirsiniz." dedi.
AKCİĞER GÜCÜ NASIL TEST EDİLİYOR?
"Akciğer gücümüzün yerinde ve bize yeterli oksijen sağlama görevini, yapıp yapamadığını 6 dakika egzersiz testi ile oksijen düzeyleriniz başlangıç ve bitişi ve kalp hızı kontrolü ölçülerek yürüme mesafesinin beklenen düzeyde olması ile test edilebilir." Diyen Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, açıklamalarına şöyle devam etti; "Uzun süre evde hareketsiz kalmak kas gücü kaybına neden olur ve hatta kilo artışının solunum kasları üzerine olan olumsuz etkileri nedeniyle kondüsyon eksikliği ortaya çıkar. Merdiven inip çıkmak gibi efor gerektiren aktivitelerde zorlanma başlaması bu dönemin göstergesidir."
EVDE NEFES TESTİ YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL
Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, "Evde yapılan kişisel işleriniz ( yemek yemek, tuvalete gitmek, banyo yapmak, ev işi yapmak) sırasında nefes darlığı hissinizin olup olmaması önemli bir göstergedir. Akciğer hastalıkları göstergesi ve kapasite ölçümü için gerekli testler ev şartlarında yapılamaz." dedi.
AKCİĞERİN GÜÇSÜZ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİ...
"İstirahat sırasında dahi nefes alış ve verişindeki zorluk akciğer güçsüzlüğü için önemli bir göstergedir." diyen Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, şöyle devam etti; "Ufak eforlarda artan nefes darlığı hissi yüksek eforda daha da belirgin olduğunda solunum güçlüğü akciğer hastalıkları açısından önemli bir bulgudur."
AKCİĞERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN…
Akciğer gelişimi anne karnından başlar gençlik dönemine kadar devam eder. Bu dönemde toksin maddelerden korunması sigara, ilaç, çevresel maruziyet, enfeksiyon gibi etkenlerden uzak durulması önemlidir.