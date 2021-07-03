Sosyal medyada filtre kullanımı kısıtlanıyor

Yeni yasa 2009 Pazarlama Yasasında yapılan bir değişiklik ve Norveç Parlamentosu tarafından geçen ay 72-15 oyla ezici bir destekle kabul edildi.

"SOSYAL GÜVENSİZLİĞİ" ENGELLEYECEK

Verilen bu karar, gençlik grupları ve Norveç Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı'nın beden imajı ve ruh sağlığı konusunda artan endişeleri ele almasının sonucunda düzenlendi. Bu durum, daha katı önlemler talep edenlerin yıllarca süren mücadelesinin ardından gelen en son gelişme.

Bu kararın verilmesinde en büyük etkenin düşük benlik saygısına katkıda bulunarak "sosyal güvensizlik" yaratan bir kültürle ilgili endişeler olduğu belirtildi.

Yakında çıkarılacak olan yasada, "bir vücudun şekli, boyutu veya derisinin rötuş veya başka bir manipülasyonla değiştirildiği" reklam ve sponsorlu gönderilerin düzenlendiğini belirtmek için açıkça işaretlenmesini gerektiriyor. Buna uyulmaması halinde para cezası verileceği belirtiliyor.

"EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ÖLÜM NEDENİ"

Vice'ın haberine göre, yasa yürürlüğe girdiğinde beyan gerektirecek düzenlemelere örnek olarak genişlemiş dudaklar, belirgin kaslar ve daraltılmış beller içeriyor.

Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı tarafından sunulan ön araştırma, Oslo Okulu'ndaki 10. sınıftaki kızların yarısından fazlasının akıl sağlığıyla mücadele ettiğini ve anoreksiyanın genç kızlar arasında en yaygın üçüncü ölüm nedeni olduğunu iddia etti.

Halihazırda bazı influencerların desteğini alan yasa, Instagram, Snapchat ve TikTok dahil olmak üzere tüm büyük sosyal medya platformlarında geçerli olacak ve Norveç hükümdarının talimatıyla yürürlüğe girecek.