Sosyal medyada popüler olan bu beslenme şekline dikkat! Tehlikeye yol açabilir

Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, sosyal medyada yayılan 'glütensiz beslenme' furyasının çok tehlikeli olduğunu belirterek, glüten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Son dönemlerde sosyal medyada popülerleşen 'glütensiz beslenme' furyası nedeniyle birçok kişi buğday, arpa ve çavdar yemiyor. Ancak uzmanlar glüten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmesinin gereksiz olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, "Glütenli ürünleri yediğinde oluşan hassasiyetlerin hepsi alerji değildir. Hangisi alerji, hangisi hastalık onu doktorlar ile çözmek gerekiyor. İnsanlar kafalarına göre bunun kararını vermemeliler. Çölyak hastalığı varsa ya da buğdayla ilgili bir alerjisi varsa, ki biz bunları kan ve deri testiyle saptıyoruz. Çölyak olanları gastroenteroloji uzmanları biopsi ve bazı testler ile saptıyor. Bizim 'hayatınızdan sütü, glüteni çıkartın' dememiz gerekiyor. Onun dışındakiler çok bilinçli hareket değil" ifadelerini kullandı.

"HASTALARIMIZ TEK BAŞINA KARAR VERMESİN"

Sosyal medyadaki furyanın çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Çevirme, bazı hastaların arama motoru üzerinden çözüm bulduğunu ve glütensiz beslenmeye başladıklarını ifade etti. Ardından "Bunu kesinlikle önermiyoruz. İnternet hekimliği yapılmasın istiyoruz. Bizlerin tanı koyması gerekiyor. Özellikle hastalık oluşturabilecek semptom varsa biz uzmanlar karar verelim. Hastalarımız tek başına karar verip, tedavi yoluna gitmesinler" dedi.

Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, mevsimsel geçiş nedeniyle alerji vakalarında artış yaşandığını da söyledi.