Sosyal medyada viral oldu! Öğrencisine yaptığı "unutulmaz sürprizle" kalpleri ısıtan o öğretmen...

TikTok kullanıcısı bir öğretmen, öğrencisine yaptığı sürpriz ile adeta kalpleri ısıttı. Milyonlarca görüntüleme alan bu paylaşım, aynı zamanda çocukların ruhundaki saflığa dair birçok şeyi görmemizi de sağlıyor. İşte o paylaşım ve detayları...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:30 PAYLAŞ ABONE OL

"Gülüşlerin hiç solmasın" notu ile yaptığı doğum günü sürprizinin ardından öğrencinin mutluğunun gözlerinden okunduğu anları kayda aldı. Öğretmenin bu anları paylaşmasının ardından ise sosyal medyada adeta viral oldu.

Çocuğun pastayı gördüğünde verdiği tepki, kendisiyle birlikte sevinen milyonlarca kişiyi de onun kadar sevindirdi. Bir çocuk için unutulmaz bir ana imza atan öğretmen ise takipçileri tarafından da oldukça olumlu tepkiler almasını sağladı.