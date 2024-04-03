Sosyal medyada viral oldu! Öğrencisine yaptığı "unutulmaz sürprizle" kalpleri ısıtan o öğretmen...

"Gülüşlerin hiç solmasın" notu ile yaptığı doğum günü sürprizinin ardından öğrencinin mutluğunun gözlerinden okunduğu anları kayda aldı. Öğretmenin bu anları paylaşmasının ardından ise sosyal medyada adeta viral oldu.
Çocuğun pastayı gördüğünde verdiği tepki, kendisiyle birlikte sevinen milyonlarca kişiyi de onun kadar sevindirdi. Bir çocuk için unutulmaz bir ana imza atan öğretmen ise takipçileri tarafından da oldukça olumlu tepkiler almasını sağladı.
"Hayatı boyunca unutmayacak" diyenlerin yanı sıra "ben de ağzım kulaklarımda izledim" yorumları ile aslında çocukla birlikte milyonlarca insanın da kalbine taht kuran görüntüler sosyal medyada yerini aldı.
Bu anlar, sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasına girdi ve yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada birçok insana ulaştı. İşte viral olan video...
Öğrencisine yaptığı unutulmaz sürprizle kalpleri ısıttı: "Gülüşlerin hiç solmasın" | Video