Sosyal medyadaki mutluluk pozları depresyona sokuyor

Bir şeyin ne kadar hızlı ise o kadar etkili ve bağımlılık yapıcı olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, sosyal medyanın hayatımıza etkisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

O MUTLU BEN NİYE DEĞİLİM?



Sosyal medyada insanların en güzel anlarını paylaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dilbaz "Bu durum başka insanlarda 'Ben mutsuz muyum?' algısının oluşmasına neden olabiliyor. Mutsuzluk, kaygı ve depresyon bu durum ile birlikte geliyor. Ancak unutmamak gerekiyor ki herkes en güzel ve mutlu anını sosyal medyada paylaşıyor, kimse mutsuz anını paylaşmıyor" dedi.

TELEFONSUZ YALNIZ HİSSEDİYORUZ



Zaman zaman sosyal medya uygulamalarının çökmesi nedeniyle uygulamalara erişemeyen kişilerin de çökkünlük yaşayabildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dilbaz, "Sosyal medya birden bire yalnız hissetmemize neden oluyor. Aynı masada kimse birbirine bakmadan telefon ile ilgileniyor. Telefon olmazsa yalnız hissediyoruz. Birlikte olmaktan artık uzaklaşmaya başladık" diye konuştu.

ELLERİNDE TABLET YEMEK YİYORLAR



Prof. Dr. Dilbaz, eskiden bu tür telefonlar yokken çocukların televizyonda, reklamları izleyerek, yemek yediğini örnek vererek, "Şimdi de aynı şekilde ellerinde telefon ya da tablet ile yemek yiyorlar, izledikleri şeyler hızlı dönüyor. Bir şeyin hızlı dönmesi bağımlılık yapıcı özellik demektir. Bu durum kumarda da böyle. En hızlı dönen kumar bağımlılık yapar" dedi.

TANIMADIĞINIZ BİRİNİ EVİNİZE ALIR MISINIZ?



Çocukları sosyal medyadan nasıl korumamız gerektiği konusunda ise Prof. Dr. Dilbaz, şunları dikkat çekti: "Tanımadığınız birini evinize alır mısınız? Çocuğunuzu bir arkadaşına gönderirken arkadaşının evini bilmek, annesini, babasını tanımak istersiniz. Çocuğunuz eline tablet ya da telefonu aldığı zaman hiç bilmediği yerlere gidiyor, hiç tanımadığı insanlar o sırada onun odasına geliyor. Durumu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Cihazı çocuğun elinden tamamen almak değil ancak kontrollü kullanımı sağlanabilir."

ÇOCUK İNTERNETİ KONTROLLÜ KULLANMALI



Ebeveynlere de seslenen Prof. Dr. Dilbaz, şöyle dedi: "Tiktok gibi sosyal medya uygulamasına girmelerini engelleyebiliriz. Anne baba yanındayken tablet ve telefonun eline verilmesi gerekir. Çocukları odasına gönderip tablet ve telefon vermek doğru bir yaklaşım değil. Çocuk interneti kontrollü kullanmalı."