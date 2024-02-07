Spora başlamadan bu testi mutlaka yaptırın! Hayati tehlikeyle yüzleşmeyin...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, spor yaparken sorun yaşanmaması adına öncesinde yaptırılması gereken akciğer testleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Spor sırasındaki ani ölümlerin yüzde 2'sinin akciğer hastalıklarına bağlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Astım, KOAH, akciğer sertleşmesi, göğüs duvarının yapısal bozuklukları, bronşektazi gibi akciğer hastalıkları egzersiz performansını azaltabilir. Özellikle rekabetçi sporlarda ciddi sorunlar, hatta hayati tehlike bile ortaya çıkabilir" diye konuştu.





"GENÇLERİN YANI SIRA İLERİ YAŞTAKİLER DE DİKKAT ETMELİ"

Solunum testleri ile fonksiyon bozukluklarının derecesinin belirlendiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, güreş, boks, atletizm gibi rekabetçi dallarda amatör spora başlayan, başlamak isteyenlerin akciğer sağlığı ve hastalıkları bakımından klinik olarak değerlendirilmesi ve solunum fonksiyonlarının ölçülmesi, spor sırasında/sonrasında solunumsal sorunların yaşanmaması açısından güvenli bir adım olacaktır. Bu, sadece gençler için değil, ileri yaşta spora başlayacak erişkinler için de çok önemlidir. Solunum fonksiyon testleri kolay uygulanabilen, hemen sonuçları alınabilen, akciğerin fonksiyonel kapasitesini gösteren testlerdir. Derin ve güçlü bir nefes alıp verme manevrasıdır. Bebekler ve iletişim kurulamayan küçük çocuklar dışında hemen her yaştaki kişilere solunum testleri yapılabilmektedir. Spirometrik ölçümler, statik ve dinamik akciğer volümlerinin ölçülmesi, diffüzyon ölçümü gibi farklı solunum fonksiyon testleri ile akciğer fonksiyonları değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.





"OLİMPİYATLARDA DERECE ALMIŞ ASTIMLI SPORCULAR VAR"

"Astım gibi bir hastalığım teşhis edilirse spor yapamam" diye düşünerek gerekli sağlık kontrollerinden kaçınmanın yanlış bir kanı olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, tanı konulması durumunda bile hekimin önerilerine uyularak spor yapılabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Özlü, "Tedavi ve önerilere uyarak bir akciğer hastalığınız olsa bile, yine de sporunuzu güvenli olarak yapabilirsiniz. Olimpiyatlarda derece almış astım hastası sporcular vardır" şeklinde konuştu.