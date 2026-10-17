Sporcuların sahalara dönüş heyecanı kabusa dönüşebilir! Uzmanından kritik diz uyarısı

İYİLEŞME SÜRECİ 9 AY

Ön çapraz bağ ameliyatından sonra rehabilitasyonun tedavinin önemli bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Azboy, hastaların spora dönüş için yalnızca takvimde geçen süreyi değil, dizin gerçek anlamda hazır olup olmadığını dikkate alması gerektiğini söyleyerek, şöyle dedi: "Bu süre ortalama 6 ay ile 9 ayı bulabiliyor. Kas kuvveti iyi olanlarda daha erken spora başlamak mümkünken, kas kuvveti daha zayıf olan hastalarda spora dönüş daha geç olabiliyor. Kas kuvveti ve dengenin sağlanması yeniden yırtık riskini azaltan en önemli faktörlerdir."

KADIN SPORCULARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Yeniden yırtık riskinin yalnızca hastanın spora erken dönmesiyle açıklanamayacağını da belirten Prof. Dr. Azboy, bazı anatomik ve kişisel özelliklerin de riski artırabildiğini belirterek, "Tibia kemiğindeki eğimin fazla olması, dizde bağ gevşekliği bulunması ve daha önce menisküs yırtığı yaşanması, yeniden yırtık açısından önemli faktörler arasında yer alıyor. Kadın hastalarda risk daha da yüksek olabiliyor" dedi.

REHABİLİTASYON SÜRECİNE UYUN

"Ameliyat sonrasında doktorunuzun önerdiği rehabilitasyon programına eksiksiz uyun" diyen Prof. Dr. Azboy, şu uyarılarda bulundu: "Aktivitelerin bir anda değil, kademeli olarak artırılması gerekir. Her hastanın serüveni farklıdır. Kimi hastalarda genel ligaman gevşekliği vardır, kimilerinde eşlik eden menisküs ve kıkırdak sorunları vardır. Bu nedenle kendinizi başkaları ile kıyaslamayın. Zamanından önce spora başlamayın. Vaktinizi bekleyin. Dizinizin kuvvetlendiğinden emin olun ve gerekli testleri mutlaka yaptırın."