Stilistlerin önerisi: “Bu rengi giyenler en güçlü imaja sahip oluyor”

İçe dönük insanların daha fazla "sosyal kaygıya" olabileceği ve bunu maskemelemenin zor olabileceğini biliyoruz. Fakat sakinleştirici renk tercihleri, bu kaygıyı en az düzeye indirmenize yardımcı olabilir. Bazı renkler, içe dönük insanlar için ayakları yere sağlam basan ve rahat hissettiren bir enerji sunabilir. İşte o renkler…
MAVİ
Çin'deki Soochow Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Journal of Engineering Research & Technology'de ( IJERT ) yayınlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre mavi, güvenle en çok ilişkilendirilen renk. Bu nedenle birçok banka ve haber kuruluşu bunu kullanıyoR. Ayrıca bu renk, içe dönükler için güven veren hisler yayarak, biraz utangaç hissetseniz bile başkaları tarafından sakinleştirici bir etkiyle karşılaşanacağınız bir sonuç ortaya çıkarabilir.
Renk danışmanı Jill Kirsh , koyu kahverengi, siyah veya beyazlamaya başlayan saçları olanların kobalt mavisi giymesini önerir. Açık kahverengi veya kızıl saçlıların turkuaz mavisini seçmesi gerektiğini ve sıcak sarışınların aqua tonları olarak da bilinen su mavisi renklerini denemesi gerektiğini söylüyor. Gri veya kül sarısı saçlı olanlar cadet mavisi giymelidir.
PASTEL TONLARDAKİ YEŞİLLER
Adaçayı tonları gibi yumuşak yeşiller, içe dönük bir kişinin huzurlu tavrını yansıtırken aynı zamanda "sessiz bir güç" hissi de sunabilir.
Bu tonlar ayrıca yaklaşılabilirlik ve rahatlık havası yaratan yumuşak pembeler, leylaklar ve maviler içerebilir. Kirsh, kül sarısı veya gri saçlı olanlar için nane yeşilini ve açık kahverengi veya kızıl saçlı olanlar için avokado yeşilini öneriyor.
NÖTR TONLAR
İçe dönük bir yapınız varsa, nötr renk kullanımı büyük oranda işinize yarayabilir. Krem, ten rengi, bej veya açık kahverengi renkleri doğada bulunan tonların üzerinizde yansımasını sağlar.Bunlar iyi bilinen sakinleştirici renklerdir ve iyi bir seçimdir.
Hangi tonların size en çok yakışacağına gelince, Kirsh koyu kahverengi, siyah veya gri saçlı olanlar için kömür grisi ve sıcak sarı saçlı olanlar için deve veya fildişi önerir.
SİYAH
Bazen, içe dönük kişiler kendileri için bir denge duygusu sağlayan derin ve cesur renkler tercih edebilir. Bu renklerin başında ise; siyah geliyor. Siyah, kendi güçlerinizi hissetmenize izin verdiği ve bir "topraklanma" hissi sunduğu için güçlü hissettirebilir.
Ayrıca , Color Research & Application dergisinde yayınlanan 2021 araştırması, siyahın giyilebilecek en çekici renk olduğunu ortaya koydu. Bir ilişki uzmanı Amber Lee , daha önce Best Life'a bu rengi ilk buluşmalar için önerdiğini söylemişti .
Ancak günün sonunda Kirsh, herkesin temelde her rengi, hem içe dönük hem de dışa dönük giyebileceğini savunuyor. "Bu sadece o rengin en iyi tonlarını bilmekle ilgili" diyor. "Tüm renk seçeneklerinizden emin olduğunuzda, dikkatiniz dünyaya değil, kendinize yönlendirilir."