Stilistlerin önerisi: “Bu rengi giyenler en güçlü imaja sahip oluyor”

İçe dönük insanların daha fazla "sosyal kaygıya" olabileceği ve bunu maskemelemenin zor olabileceğini biliyoruz. Fakat sakinleştirici renk tercihleri, bu kaygıyı en az düzeye indirmenize yardımcı olabilir. Bazı renkler, içe dönük insanlar için ayakları yere sağlam basan ve rahat hissettiren bir enerji sunabilir. İşte o renkler…

MAVİ

Çin'deki Soochow Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Journal of Engineering Research & Technology'de ( IJERT ) yayınlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre mavi, güvenle en çok ilişkilendirilen renk. Bu nedenle birçok banka ve haber kuruluşu bunu kullanıyoR. Ayrıca bu renk, içe dönükler için güven veren hisler yayarak, biraz utangaç hissetseniz bile başkaları tarafından sakinleştirici bir etkiyle karşılaşanacağınız bir sonuç ortaya çıkarabilir.

Renk danışmanı Jill Kirsh , koyu kahverengi, siyah veya beyazlamaya başlayan saçları olanların kobalt mavisi giymesini önerir. Açık kahverengi veya kızıl saçlıların turkuaz mavisini seçmesi gerektiğini ve sıcak sarışınların aqua tonları olarak da bilinen su mavisi renklerini denemesi gerektiğini söylüyor. Gri veya kül sarısı saçlı olanlar cadet mavisi giymelidir.