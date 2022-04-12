Sürpriz yumurta tehlikesi yayılmaya devam ediyor! Gıda Yüksek Mühendisi açıkladı: 6 saat içinde...

Son günlerde salmonella bakterisinin Kinder Sürpriz adlı çok sevilen bir çikolata markasında ortaya çıkması, tüm Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Birçok ülkede toplatılmaya başlanan bu ürünler konusunda tüm dünyada önemli adımlar atılıyor. Türkiye’de ürünler ile ilgili sürecin nasıl işlediğini ve salmonella bakterisinin özelliklerini, gıdalarda oluşturduğu tehlikeyi Gıda Yüksek Mühendisi Gönül Silav Tuzlu ile konuştuk.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.04.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 10:54

Belçika, salmonella bakterisi nedeniyle Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrikayı mühürlemesinin ardından tüm dünyada da bu fabrikadan çıkan tüm ürünlerle ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı. Hollanda ve Belçika'yla, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Peki Salmonella hakkında en çok merak edilenler ve bu ürünlerin tüm dünyada ve Türkiye'de yarattığı etkiler neler? İşte tüm merak edilenler…

SALMONELLA GENEL ÖZELLİKLERİ Salmonella Enterobacteriaceae grubu üyesidir. Salmonella kendi içinde büyük bir grubun temsilcisidir. En çok karşılaşılan A, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F, G1, G2 gibi gruplardır. Ortak O antijenleri ile serovarlar eklenerek büyük bir grup oluşmuştur. Salmonella spp. fekal bakteriler olduğundan genellikle hayvan dışkısı vasıtasıyla bulaşır. Uygun şartlarda (6,6 oC ile 45,5 oC) sıcaklık aralıklarında hızla üreyebilmekte ve enfekte olan kişilerde enterit, bulantı ve ateşin hakim olduğu önemli septomlar oluşturmaktadır. Bakteri nasıl bir bulaş rotası izliyor? Birçok bakterinin toksinleri veya kendisi gıdalar birlikte alındığında insanlarda hastalıklara yol açmaktadır. Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmeleri genellikle gıda maddesi içerisinde gelişip çoğalmasıyla ortaya çıkar. Bu etkenler iki farklı yol üzerinden hastalıklara yol açarlar. Enfeksiyonlar olarak adlandırılan birinci durumda mikroorganizmaların bizzat kendilerinin gıdalarla alınması gerekirken, intoksikasyonlar olarak adlandırılan ikinci tip vakalarda bakterilerin üretmiş oldukları toksinlerin yüzeyleri, ekipmanları, veya ortamda bulunan herhangi bir nesneyi kontamine etmesi sonucu vücuda alınması gerekmektedir. Genellikle enfeksiyonlar gıda tüketiminden 6-8 saat sonra ortaya çıkar. 2-3 gün ve/veya 1 hafta sürerken intoksikasyonlar, göreceli olarak daha çabuk, yaklaşık 2-4 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır.