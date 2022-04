Sürpriz yumurta tehlikesi yayılmaya devam ediyor! Gıda Yüksek Mühendisi açıkladı: 6 saat içinde...

Salmonella Enterobacteriaceae grubu üyesidir. Salmonella kendi içinde büyük bir grubun temsilcisidir. En çok karşılaşılan A, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F, G1, G2 gibi gruplardır. Ortak O antijenleri ile serovarlar eklenerek büyük bir grup oluşmuştur. Salmonella spp. fekal bakteriler olduğundan genellikle hayvan dışkısı vasıtasıyla bulaşır. Uygun şartlarda (6,6 o C ile 45,5 o C) sıcaklık aralıklarında hızla üreyebilmekte ve enfekte olan kişilerde enterit, bulantı ve ateşin hakim olduğu önemli septomlar oluşturmaktadır.

Gıda Güvenliği açısından nelere dikkat edilmelidir?

Gıda ürünleri sağlığımızı ve yaşam kalitemizi etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda gıda ürününün güvenli olması bir taraftan tüketicinin mutlak talebi iken diğer yandan ise üreticinin de sorumluluğudur. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority), U.S. Food and Drug Administration (FDA) "Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi" gibi, Dünya'da çeşitli otoriteler çalışma kapsamları ve yetkileri değişkenlik gösterse de genel olarak gıda pazarına girecek her türlü ürünün halk sağlığını tehdit edecek unsurlardan arındırılmış olması için çalışmaktadırlar. Gıda güvenirliliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kurallar yasal düzenlemelerle ilgili taraflar üzerinde kontrol ve izleme mekanizması oluşturulmuştur.

Gıda üreticisi güvenli ürün üretmek istiyorsa mutlaka Gıda Güvenliği Kontrol Sistemleri altında üretimi gerçekleştirilmeli ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlamalıdır. Bir taraftan tüketici talepleri, diğer taraftan hem ticaret kuralları hem de oluşturulmakta olan gıda yasaları, gıda sektörünü "Gıda Güvenliği Sistemlerini" oluşturmak zorunda bırakmaktadır. Dünyada güvenli ve kaliteli gıda üretimi için Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından toplam kalite sistemleri oluşturulmuştur. Bunlar: ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GHP, GMP, HACCP), ISO 14000: Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standardı ve SA8000: Sosyal Sorumluluk Standardı olarak belirtilebilir. Fakat tüm dünyada bu sistemlere olan uyum değişkenlik gösterdiğinden ve ne yazık ki bazı eksiklikler giderilmediğinde veya sistem gerekliliklerine yeterince uygulanmadığında istenilen sonuca varılamamaktadır.