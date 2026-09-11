Susamı hiç böyle denemediniz! Sofralara lezzet katacak 3 pratik tarif

Bugün herkesin mutfağında bulunan susamın en pratik ve lezzetli sunumlarını sizinle paylaşacağım. Susam; Asya, Avrupa, Anadolu ve Hindistan'da yetişen küçük bir bitki ve bu bitkinin küçük tohumudur. Susam tohumları mekanik şekilde sıkıştırılarak susam yağı elde edilir. Yemek yağı olarak kullanıldığı gibi, tıp alanında da faydalanılır. Susam tohumlarının kabuğunun soyulup, ezilmesiyle de tahin elde edilir. Bu; pekmezle birlikte yenilen veya tahin helvası yapımında kullanılan bir besindir. Susamın en iyisi, taneleri büyük ve taze olanıdır. Yumuşatıcı ve çözücü özelliktedir. Bütün ot kökleri ve baharatlarla uyumludur. Susam tohumlarından elde edilen yağ, Uzak Doğu yemeklerinde kullanılan en temel yağ konumundadır. Susam tohumlarının büyük bir kısmı; şekerleme ürünleri, helva ve tahin üretimi için kullanılır.