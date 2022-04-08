Susuzluğu gidermek için bunu tüketmeyin

Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, iftar ve sahur için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Uzm. Dyt. Uka, "Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için mutlaka sahur yapın. Bol su tüketin. İftarda çorba ile ana yemek arasında 20 dakika ara verin. Yemekleri hızlı yemeyin. Taze sebze ve meyve tüketin. İftardan sonra ara öğün yapın. Yemek pişirme tekniklerinize dikkat edin. İftardan sonra bitki çayı tüketin. Şerbetli, hamurlu ve çikolatalı tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. İftardan sonra egzersiz yapın" ifadelerini kullandı.

SAHURA KALKMAMAK KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLİR

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için sahurun normal beslenme düzenindeki kahvaltı gibi düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Uka, şunları söyledi:

"Sahura kalkmayan kişiler, gün içinde almaları gereken enerjinin çok daha azını almaktadırlar. Dolayısıyla, gün içinde kan şekerinde düşüş, halsizlik ve uyku hali olmaktadır. Sahurda sadece su içmek veya gece yatmadan önce yemek yemenin vücut için oldukça zararlı olduğu unutulmamalıdır. Sahurda bir diğer önemli nokta ise yediklerimizdir. Gece metabolizma hızı düştüğü için yenilen ağır ve yağlı yemeklerin yağa dönüşme riski daha fazla olacaktır. Bu yüzden sahurda midede uzun süre kalarak tok kalmanızı sağlayacak, kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak ve sıvı dengesini sağlayacak besinler seçilmelidir."