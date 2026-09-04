Süt ve yoğurtla hazırlanıyor! Evde peynir yapmanın 4 pratik yolu



EV YAPIMI LABNE

MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt

200 ml sıvı krema

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Süt ve kremayı tencerede kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ardından ılımaya bırakın. Serçe parmağınızı yakmadan 7–8 saniye tutabileceğiniz sıcaklığa, yaklaşık 42–44°C'ye geldiğinde yoğurdu biraz sütle açıp karışıma ekleyin. Kapağını kapatıp üzerini sarın ve 5–6 saat mayalanmaya bırakın. Ardından buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Temiz bir tülbent veya ince süzme bezine aktarın, tuzu ekleyin ve buzdolabında bir kabın üzerinde 8–12 saat süzülmeye bırakın. Ne kadar uzun süzerseniz labneniz o kadar koyu ve kremamsı olur



EKŞİ SÜTTEN LOR PEYNİRİ

MALZEMELER

2 kg. süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı limon suyu

Temiz bir tülbent

YAPILIŞI: Sütü ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Kaynama esnasında sütünüz kesilecektir. Ocağı kapatın ve tuzunu atın. Yarım saat kadar ılınmasını bekleyin. Daha sonra sirke ve limon suyunu koyup üzerine temiz bir tülbent örtün. 2-3 saat kadar bu şekilde bekletin. Peynirinizi önce süzgeçten geçirin, daha sonra tülbente koyup ağzını bağlayın ve bir yere asarak suyunun süzmesini bekleyin.