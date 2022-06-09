Suyu böyle tüketmek kansere neden oluyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

Özellikle yaz aylarında farkında olmadan arabada unutulan sular, güneş ışığına ve yüksek ısılara maruz kalsa bile tüketilebiliyor. Aslında bu suları tüketmenin ne kadar riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, pet şişeler hakkındaki gerçekleri açıkladı.

PET ŞİŞE KULLANIRKEN DİKKAT

Prof. Dr. Vefik Arıca: "Önümüz artık yaz ayı ve arabada, yolda ya da evde bol bol sıvı ihtiyacını gidermek için elimizde su bulundurmamız gerekiyor. Sık sık sıvı takviyesi yapmak almak için kullanılan ancak özellikle arabada açılmış, içilmiş daha sonra ise özellikle sıcakta bekletilmiş pet şişelerdeki suya dikkat etmeliyiz." dedi.

"Polietilen tereftalat yani pet ve polikarbonat şişeler içme sularının ambalajlanmasında çok fazla kullanılıyor. Ambalajlardaki bu iki madde yani polietilen tereftalat ve polikarbonat ise sıcakta uzun süre beklediği zaman, o pet şişeden içme suyuna bisfenol a ve fitalat dediğimiz endokrin bozucu kimyasallar geçebiliyor."