Suyu böyle tüketmek kansere neden oluyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

Özellikle yaz aylarında farkında olmadan arabada unutulan sular, güneş ışığına ve yüksek ısılara maruz kalsa bile tüketilebiliyor. Aslında bu suları tüketmenin ne kadar riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, pet şişeler hakkındaki gerçekleri açıkladı.
PET ŞİŞE KULLANIRKEN DİKKAT
Prof. Dr. Vefik Arıca: "Önümüz artık yaz ayı ve arabada, yolda ya da evde bol bol sıvı ihtiyacını gidermek için elimizde su bulundurmamız gerekiyor. Sık sık sıvı takviyesi yapmak almak için kullanılan ancak özellikle arabada açılmış, içilmiş daha sonra ise özellikle sıcakta bekletilmiş pet şişelerdeki suya dikkat etmeliyiz." dedi.
"Polietilen tereftalat yani pet ve polikarbonat şişeler içme sularının ambalajlanmasında çok fazla kullanılıyor. Ambalajlardaki bu iki madde yani polietilen tereftalat ve polikarbonat ise sıcakta uzun süre beklediği zaman, o pet şişeden içme suyuna bisfenol a ve fitalat dediğimiz endokrin bozucu kimyasallar geçebiliyor."
PET ŞİŞEDEN SUYA GEÇİYOR
Sularda yatan tehlikenin şişeden geçtiğini belirten Arıca, "Plastik su şişelerinde bisfenol a adı verilen madde, petten sıvıya geçer. Pet şişeler, sıcakta ve uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında içerisinde bulunan suya karışan bisfenol a ise hormonal bozukluklara, kanserlere, çocuklarda gelişme geriliği gibi sonuçlara yol açabilir." diyerek uyarılarda bulundu.
"Pet şişelerin ana maddesi plastik, hammaddesi ise bisfenol a'dır. Pet şişelerin içerdiği bisfenol a adı verilen bu kimyasal madde, vücut için son derece zararlı bir zehirdir ve sıcakta petten sıvıya geçişi çok hızlı olur. Bu zehrin uygun koşullar altında plastikten sıvıya salınması zordur ama sıcakta çok rahat salınıp açığa çıkabilmektedir." diyerek sözlerine devam eden Arıca, "Ciddi sağlık sorunları görülebileceğinden özellikle arabada, güneşin altında pet şişlerde bırakılan sular tekrar tüketilmemeli." dedi.
CAM ŞİŞE TERCİH EDİN
Arıca, "Bisfenol a ve fitalatlar ısı ve ışığa maruz kaldığında suya ciddi seviyede geçiş yapabiliyorlar. Arabaların ısıyı ve ışığı içine aşırı çektiğini düşünürsek çok dikkatli olunması gerekmekte. Özellikle yaz aylarında arabada bekletilmiş pet şişeden su içmeyin ve mümkünse cam ya da ısı ve ışığı geçirmeyen şişeler tercih edin." önerisinde bulundu.
ÇOCUKLARDA DA BEYİN GELİŞİMİNİ GERİLETİYOR
Özellikle sağlık üzerindeki tehlikeli etkilerine vurgu yapan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Sıcaklarda petten sıvıya geçen bisfenol a ve fitalatın kadınlık ve erkeklik hormonları üzerinde olumsuz etkileri vardır. Özellikle östrojen hormonları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bu maddeler kadınlarda meme kanserine erkeklerde ise prostat kanserine yakalanma riski oluşturmaktadır. Çünkü bisfenol a ve fitalat gibi maddeler hormonları bozar ve hormonları taklit ederek onlar gibi davranmaya başlar. Bu nedenle bir takım endokrin ve hormonal bozukluklara yani ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı bilimsel çalışmalar bisfenol a ve fitalatın ısıda petten sıvıya geçmesinin çocuklarda da beyin gelişimini gerilettiğini doğruladı. Özellikle gebe ya da emzikliyseniz kesinlikle arabada pet şişede bekleyen suları içmeyin. Mümkünse yaz aylarında daha sağlıklı cam şişeleri tercih edin." önerilerini de sözlerine ekledi.
KESİNLİKLE TÜKETMEYİN
Arıca sözlerine, "Pet şişelerde bekletilmiş sularda özellikle kolera, salmonella gibi bakteriler, amip gibi parazitler, rota virüsü, hepatit A ve hepatit E gibi virüsler bulaşabilir. Bunların ortak noktası bulantı, kusma ve ishal yapmalarıdır. Bu nedenle arabada beklemiş, özellikle uzun süre sıcakta kalmış sular tüketilmemelidir." diyerek devam etti.
KANSERE NEDEN OLUYOR
"Pet şişelerin uzun süre güneş altında bekletilmesi içerisindeki suyun kansere zemin hazırlamasına neden olabilir. Kanserin yanı sıra hormon bozukluğu yaparak özellikle şeker hastalığına yani diyabet ve obezite riskinin artmasına yol açabilir. Bisfenol a, östrojen yani kadınlık hormonu benzeri etkiler yaparak özellikle erkek çocuklarda meme gelişimine yol açabilir hatta kısırlığa neden olabilir. " diyerek uyarılarda bulunan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bisfenol a, kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilen toksik bir maddedir ve özellikle hayvanlarda, fare deneylerinde yapılan çalışmalarda gebelere bu madde verildiği zaman erken doğum ya da düşüklere yol açma riski mevcuttur. Bu nedenle bisfenol a'nın karıştığı yani sıcakta bekletilmiş pet şişedeki suyu içmememiz gerekiyor. Onun yerine cam şişe kullanımına özen göstermemiz lazım." uyarısını yaptı.
TAŞINMA ESNASINDA DA GEÇİŞ YAPABİLİYOR
Farklı bir noktaya dikkat çeken Arıca, "Suyun marketlere taşınması sırasında su ısıya ve ışığa maruz kalabiliyor. Marketlere veya dağıtım noktalarına geldiğinde suya madde geçişi çoktan yaşanmış olabiliyor. Dağıtım noktasından aldığımız ve araçta beklettiğimiz suyu içtiğimizde yaklaşık iki kat daha fazla kimyasala maruz bırakılmış olabiliyoruz." açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Vefik Arıca "Plastik su şişelerinde bisfenol a adı verilen madde, petten sıvıya geçer. Pet şişeler, sıcakta ve uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında içerisinde bulunan suya karışan bisfenol a ise hormonal bozukluklara, kanserlere, çocuklarda gelişme geriliği gibi sonuçlara yol açabilir. Pet şişelerin ana maddesi plastik, hammaddesi ise bisfenol a'dır. Pet şişelerin içerdiği bisfenol a adı verilen bu kimyasal madde, vücut için son derece zararlı bir zehirdir ve sıcakta petten sıvıya geçişi çok hızlı olur. Bu zehrin uygun koşullar altında plastikten sıvıya salınması zordur ama sıcakta çok rahat salınıp açığa çıkabilmektedir. Ciddi sağlık sorunları görülebileceğinden özellikle arabada, güneşin altında pet şişlerde bırakılan sular tekrar tüketilmemeli." dedi.
PET YERİNE CAM
Arıca sözlerini, "Bizim tavsiyemiz cam şişe kullanılması. Eğer pet şişe kullanılacaksa bir kez kullanılmalı. O şişeyi sıcakta beklettiğimiz zaman yaklaşık 3 saat güneşe maruz bırakıldığında petten suya bisfenol a rahat bir şekilde vücuda geçebilir ve vücuda zarar verebilir." uyarısı ile bitirdi.