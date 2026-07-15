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Tadına ve kokusuna dayanamayanlar bile tabağı sıyıracak! Patlıcan sevmeyenlere özel o gizli tatlı tarifi!

Evde patlıcan yemeyen çocuklara ve yetişkinlere bu sebzeyi yedirmenin en tatlı ve şaşırtıcı formülü İdilika'nın Mutfağı'nda deşifre oldu! İşte çikolatanın yoğunluğuyla patlıcanı tamamen gizleyen şok edici brownie tarifinden, çay saatlerini şölene çevirecek fındıklı acıbadem ve armutlu muffin sırlarına kadar tadan herkesin tarifini kapış kapış isteyeceği o gizemli menü...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:56 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, eğlenceli bir hedef peşindeydim. Hemen hepimizin görmeye tahammül edemediği, tadına veya kokusuna dayanamadığımız bir besin mutlaka vardır. Mesela patlıcan. Çocukluk yıllarında patlıcan seven kişi pek az bulunur. Ben de patlıcanı gizliden gizliye yedirmenin formülünü buldum. Bakalım beğenecek misiniz...

PATLICANLI BROWNIE MALZEMELER

2 adet küçük soyulmuş ve haşlanmış patlıcan

400 gr. bitter çikolata

2 yemek kaşığı bal

3 yumurta

60 gr. badem unu

1 yemek kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Çeyrek çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soyulup haşlanmış patlıcanı bir kaba alarak çatalla eziyoruz. Ezilmiş patlıcanların üzerine parçaladığımız bitter çikolatayı ekliyoruz ve eriyinceye kadar tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kalan diğer malzemeleri de ilave ediyoruz. Hamuru yağlanmış, unlanmış bir kek kalıbına aktarıyoruz. Üzerine ceviz ve istediğimiz meyve dilimleri yerleştiriyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kek piştikten sonra parçalanmaması için iyice soğuyana kadar dokunmuyoruz.