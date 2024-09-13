Takvim yaşınıza değil vücut yaşınıza bakın! Gençliğin gizli formülü

Vücut yaşı, bir kişinin gerçek sağlık durumunu anlamak için önemli bir göstergedir. Kronolojik yaş aynı olsa da, biyolojik yaş farklı olabilir. Daha düşük bir vücut yaşı, kişinin daha sağlıklı olduğunu ve yaşlanma sürecinin daha yavaş ilerlediğini gösterebilir.