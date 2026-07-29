Tam bir şifa deposu! Her derde deva kızılcıktan yapılan 3 efsanevi tarif

Herkese merhabalar. Her öğün ve ara öğünlerde tüketilebilecek kızılcık; çiçekleri, meyvesi, çekirdekleri, ağaç kabuğu ve ağaç kökü ile tam bir şifa deposudur. Kışın ocak-şubat aylarında tezgahlarda taze olarak bulunabilir. C vitamini ve lif yönünden oldukça zengin bir vitamin deposudur. Ayrıca içeriğinde bulunan fosfor, demir, manganez, potasyum ve gümüş ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalıklarla mücadele konusunda oldukça etkilidir. Kızılcık; yüzde 45 kalorisi ile yüksek enerji sağlarken, yüzde 10'luk karbonhidrat yoğunluğu ve yüksek lif değeriyle de diyet programlarının vazgeçilmez besin kaynağı konumundadır. Reçel, marmelat, şerbet, komposto gibi besin ürünlerine dönüştürülerek kullanılabilir. Ayrıca kaynatılan kızılcık meyveleri şeker eklendikten sonra konserveye dönüştürülerek saklanabilir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...