Tam kıvamında mercimekli köfte tarifi!

Malzemeler

Ana Karışım İçin:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı köftelik ince bulgur

3 su bardağı su (mercimeği haşlamak için)

Sosu ve Lezzetlendiriciler İçin:

1 çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)

1 adet büyük boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (acı veya tatlı, damak zevkinize göre)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yeşillikler:

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 adet limonun suyu (ekşiyi seviyorsanız miktarını artırabilirsiniz)

Yapılışı

Mercimekleri Haşlayın: Kırmızı mercimekleri bol suda güzelce yıkayın. Uygun bir tencereye alıp üzerine 3 su bardağı suyu ekleyin. Mercimekler iyice yumuşayıp suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) orta ateşte pişirin.

Bulguru Ekleyin: Mercimekler püre kıvamına gelip sulu bir lapa halini aldığında ocağın altını kapatın. İçine 1,5 su bardağı ince bulguru ekleyin ve iyice karıştırın.

Demlenmeye Bırakın: Tencerenin kapağını kapatın ve bulgurların şişmesi için karışımı yaklaşık 20-30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Sosu Hazırlayın: Karışım dinlenirken tavaya zeytinyağını alın. Kuru soğanı çok ince ve küçük küpler halinde doğrayıp yağda pembeleşene kadar kavurun.

Salça ve Baharatları Ekleyin: Kavrulan soğanlara domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Son olarak tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi ilave edip ocağın altını kapatın.

Karışımları Buluşturun: Dinlenmiş ve şişmiş olan mercimek-bulgur karışımını geniş bir yoğurma tepsisine alın. Üzerine hazırladığınız salçalı sıcak sosu dökün.

Yoğurma İşlemi: Karışım elinizi yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde, malzemeler tamamen bütünleşene kadar güzelce yoğurun. (Salçalı sosun her yere eşit dağılması çok önemli).

Yeşillikleri Ekleyin: İnce ince doğradığınız taze soğan ve maydanozu, limon suyu ile birlikte köfte harcına ilave edin. Yeşillikleri ezmeden, hafif hareketlerle son bir kez daha yoğurun.

Şekil Verin: Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde sıkarak klasik mercimek köftesi şeklini verin.

Servis Önerisi: Şekillendirdiğiniz köfteleri marul veya kıvırcık yaprakları dizdiğiniz bir servis tabağına alın. Yanında ekstra limon dilimleri, turşu ve ayran ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!