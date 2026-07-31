Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Tam kıvamında mercimekli köfte tarifi!

Tam kıvamında mercimekli köfte tarifi!

Çay saatlerinin, kalabalık sofraların ve davetlerin vazgeçilmezi olan mercimek köftesi, hem çok doyurucu hem de inanılmaz lezzetli bir klasiktir. Üstelik evdeki temel malzemelerle, gözünüzü korkutmadan kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir. İşte tam kıvamında, asla dağılmayan ve yiyen herkesin tarifini isteyeceği o nefis mercimek köftesi tarifimiz!

Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:11
ABONE OL
TAM KIVAMINDA MERCİMEKLİ KÖFTE TARİFİ!

Malzemeler

Ana Karışım İçin:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı köftelik ince bulgur

3 su bardağı su (mercimeği haşlamak için)

Sosu ve Lezzetlendiriciler İçin:

1 çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)

1 adet büyük boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (acı veya tatlı, damak zevkinize göre)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yeşillikler:

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 adet limonun suyu (ekşiyi seviyorsanız miktarını artırabilirsiniz)

Yapılışı

Mercimekleri Haşlayın: Kırmızı mercimekleri bol suda güzelce yıkayın. Uygun bir tencereye alıp üzerine 3 su bardağı suyu ekleyin. Mercimekler iyice yumuşayıp suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) orta ateşte pişirin.

Bulguru Ekleyin: Mercimekler püre kıvamına gelip sulu bir lapa halini aldığında ocağın altını kapatın. İçine 1,5 su bardağı ince bulguru ekleyin ve iyice karıştırın.

Demlenmeye Bırakın: Tencerenin kapağını kapatın ve bulgurların şişmesi için karışımı yaklaşık 20-30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Sosu Hazırlayın: Karışım dinlenirken tavaya zeytinyağını alın. Kuru soğanı çok ince ve küçük küpler halinde doğrayıp yağda pembeleşene kadar kavurun.

Salça ve Baharatları Ekleyin: Kavrulan soğanlara domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Son olarak tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi ilave edip ocağın altını kapatın.

Karışımları Buluşturun: Dinlenmiş ve şişmiş olan mercimek-bulgur karışımını geniş bir yoğurma tepsisine alın. Üzerine hazırladığınız salçalı sıcak sosu dökün.

Yoğurma İşlemi: Karışım elinizi yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde, malzemeler tamamen bütünleşene kadar güzelce yoğurun. (Salçalı sosun her yere eşit dağılması çok önemli).

Yeşillikleri Ekleyin: İnce ince doğradığınız taze soğan ve maydanozu, limon suyu ile birlikte köfte harcına ilave edin. Yeşillikleri ezmeden, hafif hareketlerle son bir kez daha yoğurun.

Şekil Verin: Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde sıkarak klasik mercimek köftesi şeklini verin.

Servis Önerisi: Şekillendirdiğiniz köfteleri marul veya kıvırcık yaprakları dizdiğiniz bir servis tabağına alın. Yanında ekstra limon dilimleri, turşu ve ayran ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
SON DAKİKA