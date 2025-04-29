Tarihe geçen kare! 2 Metre 15 santimetrelik Rumeysa ve 62,8 santimetrelik Jyoti buluştu

Boy farkına rağmen kurdukları sıcak bağ ve ortak tutkuları ise herkesi duygulandırdı. Bu ikonik anı ve perde arkasındaki sürpriz detayları görünce siz de şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz!

Dünyanın en uzun kadını 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını 30 yaşındaki Jyoti Amge, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü kutlamaları dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da buluştu.

Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi ve Hintli oyuncu Jyoti Amge, görüşmede yaşam deneyimlerini paylaştı. Gelgi, boy farkı nedeniyle çoğu zaman göz teması kurmakta zorlansalar da tanıştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Ortak noktalarımız var; ikimiz de makyaj yapmayı, kişisel ve tırnak bakımını seviyoruz" dedi. Amge ise "Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum. Rümeysa ile konuşurken kendimi çok rahat hissettim" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en uzun kadını Gelgi, 2 metre 15 santimetre, dünyanın en kısa kadını Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Rumeysa Gelgi, nadir görülen 'Weaver' sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge de cüceliğin bir türü olan 'Akondroplazi' ile yaşıyor.

Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları'nın 70. yıl kitabında yer alarak 'ikon' ünvanı aldı.