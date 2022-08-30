Tarihi değiştiren kadınlar: Avrupa’da yapay kalp ameliyatını yapan ilk kadın: Dr. Dilek Gürsoy

Hedefi daha 6 yaşındayken belliydi: Doktor olacaktı! 10 yaşında babasını kaybettikten sonra annesinin teşviki ve çabasıyla doktor olarak eğitimini tamamladı. Yaptığı ilk ameliyat ise; babasını da kaybetmesine neden olan "kalp kapakçığı" ameliyatıydı.
Öğrenciliği sırasında kalp ameliyatından "büyülenerek" kalp cerrahı olmaya karar verdiğinde, bunu "erkeklerin" yapabileceğini söyleyenlere, "korkmuyorum" cevabını verdi ve hedefine emin adımlarla ilerledi. Tüm "yapamazsın" diyenlere karşı, yapay kalpler üzerine çalışan Gürsoy, 2012 yılında "Avrupa'da yapay kalp ameliyatını yapan ilk kadın" olarak tarihe geçti.
Angela Merkel'den davet alan Gürsoy, tüm dünyada büyük takdirle karşılandı. 2019 yılında "Azim" kategorisinde Almanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan "Victress" ödülünü aldı.
Dilek Gürsoy, Buradayım Çünkü İyiyim kitabını biz kadınlara ilham olmak için kaleme aldı.
En büyük ilhamını kimden aldığı sorusuna ise cevabı belli: Annesi ve Muhammed Ali! Dilek Gürsoy, yapay kalp üzerindeki çalışmalarını devam ettirerek milyonlarca insanın hayatını kurtaracak çalışmalara imza atmaya devam ediyor.