Tarihin ilk X-ışını kurbanı! Hayatımızı kurtaran röntgen bakın nasıl parça parça ediyor...

1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in X-ışınlarını keşfetmesi, bilim dünyasında büyük bir devrimdi. Başlangıçta tam anlaşılamayan bu ışınlar, katı cisimlerin içinden geçerek kemiklerin gölgesini yansıtabiliyordu. Bilim insanları bu yeni teknolojinin peşine düşerken, Thomas Edison da furyaya katıldı. Ancak bu bilimsel yarış, Edison'un yetenekli asistanı Clarence Madison Dally için sonu acı bir ölümle biten karanlık bir yolculuğun başlangıcı olacaktı.

KENDİ ELLERİNİ DENEY FARESİNE ÇEVİRDİ

Dally, aslında bir bilim insanı değil, Amerikan Donanması kökenli deneyimli bir cam üfleme ustasıydı. Başlangıçta akkor lambalar üzerinde Edison'a yardım ediyordu. Fakat X-ışınları keşfedilip patronu onu bu yepyeni alanda görevlendirdiğinde her şey değişti. O dönemde radyasyonun korkunç tehlikeleri tam olarak bilinmiyordu. Bazı uzmanlar radyasyonun canlı dokulara zarar verebileceği konusunda uyarılar yapsalar da, bilimsel hırs bu sesleri bastırdı. Dally'nin görevi, yeni cihazlar için katot ışını tüpleri üretmekti. Ancak cihazları test etmek için son derece ilkel ve ölümcül bir yöntem kullanıyordu: Sol elini defalarca doğrudan ölümcül X-ışını hüzmesinin altına koymak!