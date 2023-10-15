Tarihin ilk yoğurdu nasıl mayalandı?

Bununla ilgili hala açıklanamamış soru işaretleri olsa da ardında birkaç ilginç teori mevcut. İlk olarak yoğurt, 6000 yıl kadar önce Türk dünyasında göçebe Orta Asya kültürünün bir parçası olarak ortaya çıktığı düşünülüyor.

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Bir teoriye göre göçebe Türk kavimleri, sağdıkları sütün fazlasını hayvanların iç organlarından yapılmış tulumlar içerisinde sakladıkları için, tulumun yapıldığı bu hayvanlarda bulunan bu bakteriler sütü yoğurda ve peynire dönüştürdü.

Bir diğer teori ise yoğurdun, havada serbest halde bulunan laktik asit bakterilerinin yoğurdu mayaladığı yönünde. Bu nedenle üzeri açık olarak bırakılan sütün bir gece dışarıda bekletildiğinde "çiğ taneleri" ile temas etmesi sonucunda yoğurt mayalanmış olabileceği de düşünülüyor.