Tarlada çalışıp kazandığını sanata yatırdı

RONALDO İLE ÇEKTİĞİ REKLAMI YÖNETTİ
William Shakespeare'in Hamlet adlı eserinden üç bölümünü, Hamit adıyla sahneye taşıyarak kendi köyüne uyarlayan Ümmiye Teyze, 2017 yılında da bir reklam filminde futbolcu Cristiano Ronaldo ile rol aldı. Reklam filminin yönetmenliğini de üstlenen Koçak, reklam çekimlerinin çok güzel geçtiğini ve sanki rüyada gibi olduğunu anlatarak, insanların bazen imkansız gibi hayaller kurduğunu bu proje ile de imkansızı başardıklarını söylemişti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrıda bulunan Koçak, tiyatronun sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek her köye, kasabaya ve şehre taşımayı hedeflediklerini söyledi. Ancak bu hedeflerine ulaşabilmek için belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Koçak, "Tiyatronun her yörenin hakkı olduğuna inanıyoruz, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Türkiye genelinde sahneye çıkmak için sabırsızlanıyor ve bu kültürel paylaşımı gerçekleştirmek için destek bekliyoruz" dedi.
SANATIN IŞIĞINI BİRLİKTE YAYALIM
"Gelin, tiyatro aracılığıyla duygu dolu anlar yaşayalım, sanatın ışığını birlikte yayalım" diyen Koçak, "Bizi sahnenize davet edin, tiyatro buluşmamızı gerçekleştirelim. Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz ve Anadolu'nun hikâyelerini sahneye taşıyan oyunlarımızla, tiyatronun büyüsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.