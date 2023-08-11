Tartışmaların odağı oldu! Bu anne kızının saçlarındaki biti temizlemeyi reddediyor: Sebebine inanamayacaksınız…

Sosyal medyada yardım isteyen bir kadın, yedi yaşındaki kızının komşusunun kızıyla arkadaş olduğunu, fakat bu durumda önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu anlattı. Komşusunun vegan olduğunu anlatan kadın, bu nedenle kızının arkadaşlık yaptığı çocuğun başındaki "bitleri" temizlemeyi reddediyordu.
Gönderisinde, onların seçimine saygı duyduğunu, fakat evlerine geldiğinde sıklıkla kaşındığını fark ettiği çocuğun kafasında birçok bit olduğunu keşfettiğini anlattı. Bu nedenle hemen komşusuna haber verse de, cevap oldukça şaşırtıcıydı. Kadın "vegan olduğu için hiçbir canlıyı öldüremeyeceğini" söyleyerek bu konuda herhangi bir şey yapmayacağını açıklamıştı.
Bunun için tek yaptığı şeyin, bahçede hayatta kalma ihtimalleri daha fazla olduğu için kızının saçlarını yalnızca bahçede tarayarak saçlarından uzaklaştırmaya çalışmak olduğunu anlattı.
Fakat kendi kızının da bu bit istilasına uğramasından korkması üzerine ne yapacağını bilemeyen kadın, kızının sosyal ortamdan da uzaklaşmasını istemediğini belirtti.
Kimsenin ebeveynlik yöntemleriyle ilgili yorum yapmak istemediğini söyleyen kadın, yalnızca kendi kızı endişelendiğini ve ne yapması gerektiğini sordu. Kendisine verilen cevap ise; yapabileceği en iyi şeyin "koruyucu sprey" kullanmaktı.
BİTLERDEN EN ETKİLİ KURTULMA YÖNTEMİ
Bitlerden kurtulmak için öncelikle dermatologun önerisine göre tercih edebileceğiniz bir bit şampuanı kullanabilir, bu sayede bitleri saç derinizden uzaklaştırabilirsiniz.
Doğal yöntemler kullanmak istiyorsanız, elma sirkesi veya beyaz sirke kullanabilir, suyla seyrelttiğiniz sirkeyle saçlarınızı ıslattıktan sonra havluyu sararak 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Sirkedeki asidik yapı, bitlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir.
Tüm bu yöntemleri denemeden önce olası bir alerjen riskine karşı, mutlaka doktorunuzla iletişime geçin.