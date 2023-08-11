Tartışmaların odağı oldu! Bu anne kızının saçlarındaki biti temizlemeyi reddediyor: Sebebine inanamayacaksınız…

Canlı yaşamına dair saygılı olmak, doğanın dengesini korumak insani olarak önemli tavırlardan biri. Fakat bazı durumlar var ki; insanı hayrete düşüren kararlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de; vegan bir annenin kızının başındaki bitleri temizlemeyi reddetmesi… Sosyal medyada dehşete düşüren o ayrıntı!

Giriş Tarihi: 11.08.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 13:06 PAYLAŞ ABONE OL

Sosyal medyada yardım isteyen bir kadın, yedi yaşındaki kızının komşusunun kızıyla arkadaş olduğunu, fakat bu durumda önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu anlattı. Komşusunun vegan olduğunu anlatan kadın, bu nedenle kızının arkadaşlık yaptığı çocuğun başındaki "bitleri" temizlemeyi reddediyordu.

Gönderisinde, onların seçimine saygı duyduğunu, fakat evlerine geldiğinde sıklıkla kaşındığını fark ettiği çocuğun kafasında birçok bit olduğunu keşfettiğini anlattı. Bu nedenle hemen komşusuna haber verse de, cevap oldukça şaşırtıcıydı. Kadın "vegan olduğu için hiçbir canlıyı öldüremeyeceğini" söyleyerek bu konuda herhangi bir şey yapmayacağını açıklamıştı.