Tatilde denize girdi başı şişmeye başladı! Sebebini uzmanı açıkladı: Sakın bunu yapmayın... Herkeste görülebilir

Zonguldak’ta denize giren 33 yaşındaki Caner Arık, başında ortaya çıkan şişmenin ardından acil servise başvurdu ve Arık’ı muayene eden Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil, bu durumun oldukça nadir bir vaka olduğunu belirtti. “Sıcak ödemi” olarak adlandırılan bu durum herkesi etkileyebilen, sıcağa maruz kalma sorunu. Konu ile ilgili tüm merak edilenleri ise; Doç. Dr. Fatih Mehmet Uçar cevapladı.

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 29.08.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 16:54 PAYLAŞ ABONE OL

Caner Arık, nem oranının daha yüksek olduğu günlerde denize girmesinin ardından yaklaşık 2 gün sonra, başında bir şişlik ortaya çıktığını fark etti. Hastaneye başvurduğunda ise; kendisine sıcak ödemi teşhisi konuldu. Bunun sebebi olarak ise; deniz kenarında uzun süre uzanması ve kan dolaşımını engelleyen bir şapka kullanımı olduğu belirtildi. Sıcak ödeminin ortaya çıkışı ve tüm merak edilenleri Doç. Dr. Fatih Mehmet Uçar anlattı. "SICAK, DAMAR AKIŞINDA SORUNA NEDEN OLUYOR" Uçar, sıcak havalarda, sıcağa maruz kalan bölgelerde damarda etkilenim oluştuğunu ve bu durumun; damardaki geçirgenliğin artışı şeklinde ortaya çıktığını belirtti. Damar içerisinde bulunan sıvı, bu geçirgenlik artışı ile birlikte, bulunduğu bölgedeki dokuya geçiş yapıyor. Bu da dokuda bir sıvı birikimine neden olduğunu ve buna ödem dendiğini belirten Uçar, sıcağa maruz kalan bölgelerde oluşması durumunda ise sıcak ödemi ortaya çıktığını dile getirdi.

"TAKTIĞINIZ ŞAPKAYA, GİYDİĞİNİZ KIYAFETE DİKKAT!" Bu durumdan korunmak için neler yapılması gerektiği ile ilgili soruya ise şu cümlelerle cevap verdi; "Sıcak ödeminden korunmak için; özellikle sıcağa maruz kalınmaması gerekiyor. Özellikle 10:00 – 16:00 arasında dışarıya çıkmamak önem taşıyor. Kıyafet seçiminde renkli, ince ve pamuklu kıyafetlerin yanı sıra, şapka ve gözlük gibi aksesuarların kullanımı tercih edilmeli. Böylece sıcak ödeminden özellikle kurtulabiliriz. Fakat bu vakada şapka kullanımı ile ilgili önemli bir durum söz konusu. Damarın akımında sorun oluşturabilecek, baş bölgesini sıkan bir şapka tercihi ödemin oluşumunu tetiklemiş olabilir. Şişme oluşan bölgede; gergin kıyafetler ve aksesuarlar kullanmak, özellikle damarın akışını bozacak sonuçlar nedeniyle ödemin de artışını kolaylaştırır." Uçar, normal şartlar altında el ve ayaklarda daha sık görülse de bu vakada baş bölgesinde ortaya çıkmasının, daha nadir görülen bir tablo olduğunu belirtti. Bu dönemde sıcak ödeminin daha fazla görülmesinin nedeninin sıcağa maruz kalma oranının artması olsa da, bu vakada baş bölgesinde ortaya çıkan sıcak ödemi, bölgesel bir hassasiyet, bu bölgedeki damar yapısındaki farklılık olabilir diyerek süreçte nasıl bir bedensel faktörler olabileceğini açıkladı. Ayrıca kafa bölgesini sıkan bir şapka kullanımıyla, bölgedeki damar akışını bozacak bir aksesuar sebebiyle, sıcak ödeminde artışa neden olduğunu dile getirerek kullanılan aksesuarların büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı.