Tavuğu bu şekilde tüketirseniz mideyi çürütüyor! Gıda zehirlenmesine neden olan hata...

"YIKANIRSA GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ ARTIYOR" Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır. Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

ELLERİ 20 SANİYE SIVI SABUNLA YIKAMAK ŞART Tavuğun pişmeden yıkanmasının zararlı mikroorganizmaları öldürmeyeceğini belirten Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin yıkanmasına gerek yoktur. Tavuğun doğal olarak mikroorganizma yükü yüksektir. Tavuğu pişirmeden önce yıkadığımızda; mikroorganizma yükünü azaltamadığımız gibi lavabo, musluk, tezgah yüzeylerine ve hatta ellerimize sıçrayan bu mikroorganizmalar çapraz bulaşmaya da sebep olabilir. Sonrasında mutlaka bu yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılmalı ve eller en az 20 saniye sıvı sabunla ovalanarak yıkanmalıdır" dedi.