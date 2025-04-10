Tavuk eti tüketirken bu hataya dikkat! Zehirlenmelerin önüne geçmek için...

AZ PİŞEN TAVUK ETİNE DİKKAT! Salmonella bakterisinin az pişmiş tavuk etlerinin tüketilmesi ile ortaya çıkan salgınlara yol açtığını belirten Doç. Dr. Ünlü, "Bununla birlikte araştırmalar Salmonella bakterisinin, hem kırmızı hem beyaz etleri kontamine edebildiğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra Salmonella bakterisinin tavuk yumurtaları, bu kontamine çiğ yumurtalardan hazırlanan mayonez gibi soslar, birçok meyve ve sebzeyi hatta uygun şekilde depolanmayan kuruyemişleri bile kontamine edebildiğini göstermiştir. Bu durum, gıda güvenliğinin önemini ortaya koymaktadır" dedi.



EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ

Salmonella enfeksiyonlarından korunmada hijyenik önlemlerin de mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ünlü, "Gıdaya temas etmeden önce eller sabunlu su ile en az 20 saniye yıkanmalı. Hasta bir kişinin, teması ile bakteri kişinin eline bulaşabilir ve bu kontamine el ile birinin elini sıkması ile ve ikinci kişinin elini ağzına götürmesi ile de bir bulaş zinciri olasıdır. Bu şekilde bir bulaş daha nadir görülür ama yeri gelmişken enfeksiyon zincirini kırmada el hijyeninin önemini bir daha vurgulamak isterim" dedi.