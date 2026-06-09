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Taze fasulyeyi bir de böyle deneyin! Çorbasını içen tarifini istiyor

Taze fasulye denince akla genellikle zeytinyağlı ya da etli yemekler gelse de, bu kez çok farklı ve lezzetli bir tarifle sofralara geliyor. Besleyici içeriğiyle dikkat çeken taze fasulye, kremamsı kıvamlı bir çorbaya dönüşerek hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanıyor. Yanında kaparili sosla lezzetlendirilen levrek ve ağızda dağılan beyaz helva ile tamamlanan bu özel menü, pratik olduğu kadar doyurucu bir alternatif sunuyor.

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda işten eve geldiğinizde alelacele ailenize ve misafirlerinize yapabileceğiniz, hem besleyici özellikleri olan, hem de doyurucu bir mönü hazırladım. Gelişim çağındaki çocuklara ve hatta bebeklere tavsiye edilen, enfes bir çorba tarifim var; taze fasulye çorbası. Sofralarımızda her zaman besleyici gıdalar olmasına dikkat ediyorum. Hazır taze fasulye raflara düşmüşken; o zaman taze fasulyeyi çorbaya çevirelim diye düşündüm.

TAZE FASULYE ÇORBASI MALZEMELER

250 gr. taze fasulye

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet kereviz sapı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

YAPILIŞI: Kabuklarını soyduğumuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesiyoruz. Kereviz sapını ince ince doğruyoruz. Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra minik minik doğranmış taze fasulyeleri, patatesi, kuru soğanı ve kereviz sapı parçalarını hafif bir renk alana kadar soteliyoruz. Sotelenen sebzelere sıcak et suyunu ilave edip haşlıyoruz. Terbiye karışımı için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritiyoruz. Unu ilave edip kısık ateşte kavuruyoruz. Soğuk sütü yavaş yavaş ekliyoruz ve çorbaya yediriyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Son olarak; tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ekliyoruz ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'la eziyoruz.