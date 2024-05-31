Tehlike büyüyor: Sigara kullanım yaşı 13’e düştü!





ERKEN YAŞTA BAŞLIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa'da 13- 15 yaş arası erkek çocukların yüzde 11.5'i, kız çocuklarının ise yüzde 10.1'i, yani 4 milyon çocuğun tütün kullandığını söyleyen Doç. Dr. Kara, "Birçok ülkede tütün bağımlılığı çocuk veya genç yaşlarda başlıyor. Ömür boyu kullananların büyük kısmı 21 yaşından önce nikotin bağımlısı oluyor. Özendirici ürünler ya da e-sigara gibi araçlarla nikotin bağımlısı olan gençlerin ilerleyen yaşlarda geleneksel sigara kullanma oranı 3 kat fazla" dedi.





E-SİGARA KULLANIMI ARTIYOR

Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ve nikotin poşetleri gibi ürünlerin de gençler arasında popülerlik kazandığına işaret eden Doç. Dr. Kara, şu bilgileri verdi: "2022 yılında Avrupa'daki ergenlerin yüzde 12,5'inin, yetişkinlerin ise yüzde 2'sinin e-sigara kullandığı tahmin ediliyor. Bazı Avrupa ülkelerinde okul çocukları arasında e-sigara kullanım oranları, sigara içme oranlarından 2-3 kat daha fazla. Elektronik sigarada kullanılan 16 binden fazla aromanın hedefi çocuklar ve gençleri nikotin bağımlısı yapabilmek.