Tek bir böcek ısırığı hayatını mahvetti! Sadece beş gıda ile hayatta kalmaya çalışıyor: “Vücudum eriyor sandım”

Summer Carrol, yaşadığı kene ısırığından sonra şiddetli alerjilerle mücadele etmek zorunda kaldı. Yalnızca ıspanak, yaban mersini, yulaf ezmesi, tavuk ve siyah fasulye yiyerek hayatta kalmak zorunda olduğu bir süreç geçrimeye başladı.

"KENE ISIRIĞI ALPHA-GAL SENDROMUNU TETİKLEDİ"

33 yaşındaki genç kadın, oldukça korkunç sonuçlarla karşılaşmasına neden olan Alpha-gal sendromu adı verilen bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sendrom, çoğu memelide bulunan bir şeker molekülüne karşı kişiyi alerjik hale getiriyor.

Yaşadığı bu süreçte teşhis ise kene ısırığından sonra konuldu ve bu alerjilerin kene ısırığı nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi. Carrol, vücudunun yavaş yavaş yediği tüm besinleri reddetmeye başladığını anlattı. Üstelik şu an beslenebildiği besinler ise ülkenin yalnızca güney eyaletlerinde bulunması nedeniyle şehir dışına bile çıkamıyor.

Alpha Gal sendromuna sahip kişiler için pişirilen etlerin kokusu bile bir alerjik reaksiyonu tetikleyebiliyor. Genç kadın, yediği hemen her besinden sonra kurdeşen, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, şişme gibi şiddetli belirtilerle karşı karşıya kalıyordu. Üstelik yemek pişirirken ortaya çıkan kokulara ve kimyasallara karşı da aşırı duyarlı hale gelmişti.