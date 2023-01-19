Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan: Gribal enfeksiyonda çocuk hasta vaka sayısı...

İl Sağlık Müdürü Kalkan, gribal enfeksiyon salgınında çocuk hasta sayısının düşüşe geçtiğini belirterek, "Son ay itibarıyla güzel bir bilgi paylaşayım. Kasım ve aralık ayında özellikle çocuk hastalarımızı daha ciddi etkileyen bu süreçte 3'te 1 toplam hastamızı çocuklarımız oluştururken bu sayı şimdi 4'te 1'e düştü. Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle acil başvurularımızın 3'te 1'ini çocuk hastalarımız oluştururken, ocak ayının ilk 15 günü itibariyle bu sayı 4'te 1'e düşmüştür. Yani hastalarımızın 4'te 1'i çocuk hastalarımız olarak acile gelmektedirler. Okullarımızın kapanmasının da buna olumlu bir katkı vereceğini bekliyorum" dedi.



Gribal enfeksiyondan yatan hasta sayısının zaman zaman yükseldiğini de kaydeden Kalkan, "Özellikle de erişkinlerde KOAH hastalıklarımız her yıl bu dönemlerde zaten bir artış gösterirdi. Ocak ile ağustos ayı arasında yüzde 8'lerde olan yatan hasta oranımız aralık ayını sonu itibariyle yüzde 17'ye yükselmişti. Sağlık tesislerimiz donanımlarıyla, ekibi ve ekipmanıyla her zamanki olduğu gibi üstün bir başarı ile bu salgını da inşallah en az hasarla atlatmıştır, diyebiliriz" dedi.