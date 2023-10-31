Tekirdağlı simitçi "Karagöz Amca": Kuklacılık hayalini simit tezgahında gerçekleştiriyor...

Tekirdağ'da simitçilik yapan, kentte "Karagöz Amca" olarak tanınan 70 yaşındaki Kadiri Fevzi Yılmaz simitçi tezgahında çocuk müşterilerine kukla gösterileri sunuyor. Ayakkabı tamircisi olarak çalıştığı yıllarda sahne sanatları ve kuklacılığa ilgisini fark eden Yılmaz, eşinin vefatı sonrası yalnızlığını gidermek amacıyla emekliliğinde kukla oynatıcılığı yaparak insanları düşündürürken eğlendirmeyi hayal etti.

AA Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 15:15 PAYLAŞ ABONE OL

Yılmaz, yıllarca yaptığı ayakkabı tamirciliğinin ardından emekliye ayrıldığında kukla yapımını internetten çeşitli videolar izleyerek öğrendi. Çalışma hayatına simit satarak devam ederken aynı zamanda strafor, ağaç hamuru ve plastikten pek çok kukla yapan Yılmaz, bir süre sonra kukla oynatmak ve gölge oyunu sunmak için çeşitli organizasyonlarda ve okullarda sahne aldı. Yılmaz, yine davetler geldikçe organizasyonlarda yer alırken simit tezgahında da özellikle çocuk müşterileri için kimi zaman kukla kimi zaman da Karagöz-Hacivat oynatıyor.

"KUKLALARI ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİYOR" Yılmaz, simit satarak evini geçindirdiğini, bu arada da kuklacılık hayalini gerçekleştirerek insanların yüzünü güldürdüğünü söyledi. Hobisi nedeniyle şehirde "Karagöz Amca" olarak tanındığını ifade eden Yılmaz, tek amacının ilgi ve şefkat bekleyen çocuklara güzel vakit geçirtmek olduğunu belirtti. Son zamanlarda teknolojinin etkilediği çocuklara geleneksel oyunları, oyuncakları tanıtmayı istediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: