Teknolojiden uzaklaşmanın sırrı bu telefonda saklı! "Dumbphone" ile dijital detoksa yeni bir soluk getirin

Kısacık bir yürüyüş bile ruhumu sıfırlıyor. Yaratıcı bir akış ekleyin dopamin için harika bir kaynak. Boya yap, yaz, yemek pişir, hatta yeni bir şey dene beceremesen de dene. Önemli olan hayal gücünü harekete geçirmek. Buna ek olarak, nefes egzersizleri yapmayı da unutma. Derin ve bilinçli nefes almak sadece stresi azaltmıyor, aynı zamanda beynine huzur veriyor. Ve belki de en en en güzeli: başkalarına iyilik yapmak. Bir buket çiçek, küçük bir not, yardım eli... Başkasını mutlu etmek, aslında seni de mutlu ediyor. Tabii işin bir de "fazla dopamin" kısmı var. Sonsuz kaydırma, gereksiz sosyal medya turları, anlık hazlar hemen uzaklaş telefondan... Bunları sınırlayıp yerine yürüyüş + podcast gibi alışkanlıkları birleştirmek çok daha sürdürülebilir mutluluk sağlıyor. Unutmadan: ilerlemeni kutla. Ne kadar yol aldığını görmek için durakla. Bazen bir kahveyle kendini ödüllendir, bazen sadece aynaya bakıp "helal olsun bana" de. Mutluluk sandığımız kadar karmaşık değil. Küçük adımlar, basit alışkanlıklar ve biraz farkındalık... Belki de tek ihtiyacımız olan bu.