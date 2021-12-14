Temizliğinizi parlatacak o ipucu: Kıyafetlerden pas lekesini çıkarmak için...

Temizlik hiç bitmeyen bir angarya gibi gelebilir, ancak bazı yararlı bilgilere sahip olmak, süreci kolaylaştırabilir. Fakat işe yaramayan birçok ipucu, kumaşları veya zeminleri hasarlı bir sonuçla baş başa bırakabilir. Peki hangi ipuçları gerçekten işe yarıyor?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.12.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 13:12

İnternet, günlük işleri hızlandırmak ve evinizi dönüştürmek için harikalar yarattığı söylenen temizlik tüyolarıyla dolu. Bunlar genellikle temizlik ürünleri yerine ev malzemeleri kullanan insanlar için en iyi ipuçlarını bir araya getiriyor. Fakat ne yazık ki, bu yöntemlerden bazıları uygulamaya konulduğunda her zaman beklenen sonuçları alamamaktadır.Tabii ki, nesilden nesile aktarılan ve ev işlerinize başlarken kullanışlı olabilecekler de var. İşte temizlik rutininizi değiştirecek olan o tüyolar…

DUŞ KAPILARINI TEMİZLEMEK İÇİN BEYAZ SİRKE Duş kapılarından kirleri ve lekeleri silmek zor bir iş olabilir. Üstelik pahalı temizlik ürünleri de yeterince işe yaramayabilir. Aslında çözüm basit bir beyaz sirke şişesinde gizleniyor. Library High adlı bir Reddit kullanıcısı: "Bir sprey şişesindeki beyaz sirke, duşumu temizlemek için kullandığım tek şey. Çok iyi çalışıyor. Sert su lekelerinde beyaz sirkeden yanayım" diyerek önemli ipucunu paylaşıyor. Sirkeyi kabartma tozu, bulaşık deterjanı ve hatta tuzla karıştırmak da dahil olmak üzere sirkeyi kullanmanın sayısız yolu bulunuyor ve tüyolar duşakabindeki izleri yok eder. Bununla birlikte, en basit tekniklerden biri, bir sprey şişesini eşit miktarda su ve beyaz sirke ile doldurmaktır. Çözeltiyi duş kapısının önüne ve arkasına püskürtün. Ardından, silmeden önce beş ila 30 dakika bekletin.

KUMAŞTAKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN KABARTMA TOZU VE LİMON Kabartma tozu veya soda bikarbonatı, etkinliği bazen tartışılsa da, bir dizi ev kullanımına sahip olduğu için birçok kişide eşsiz . Bununla birlikte, bir Reddit forumunda kabartma tozu temizleme hilelerini paylaşan bir kullanıcı, ev malzemesinin giysilerdeki lekeleri çıkarmak için "harika bir malzeme" olduğunu söyledi. Ez2k3 adı altında paylaşım yapan kullanıcı, "Kabartma tozu ve sudan bir macun yaptım ve deodorantın sararmış ve beyaz kalıntılarını gidermek için gömleklere uyguladıktan sonra düzenli olarak yıkadım. Tıpkı bir sihir gibi sonuç verdi dedi" dedi.



Kabartma tozu bir aşındırıcıdır, yani parçacıkları yerinden çıkarmak ve inatçı lekeleri çıkarmak için iyi bir performans gösterir. Doğal bir temizleme solüsyonu yapmak için dört yemek kaşığı karbonatı çeyrek bardak su ile karıştırın. Ürünü her zamanki gibi çamaşır makinesine koymadan önce macunu lekelerin üzerine yayın. Ayrıca bir yarım limonu kıyafetlerinizdeki pas lekesini çıkarmak için kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizdeki pas lekesinin üzerine bir yarım limon sıkın ve güneşte birkaç saat bekletin. Ardından kumaş için uygun ısıda çamaşır makinesinde yıkayın. Bu işlemin sonunda pas lekelerinden kurtulabilirsiniz.