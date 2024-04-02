Temizlik takıntısı olanlar dikkat! Misafirler evinize geldiğinde ilk buralara bakıyor...

Hersch, şöyle konuştu: "Bu, alanlarınızın çevresine birkaç masa lambası daha eklemek veya bazı ampullerin elektrik gücünü artırmak kadar kolay olabilir. Hepimiz birbirimizi görmek ve evinizdeki alanlarda ve çevresinde rahatça hareket etmek istiyoruz, bu yüzden etrafı yeterince aydınlattığınızdan emin olmalısınız."

İç mekan tasarımcısı Megan Hersch, iyi aydınlatmanın evinizde sıcak bir ortam yaratmaya yardımcı olduğunu ve konuklarınızın bunu dikkate alacağını söyledi.

"Yalnızca tavandaki ışıklara güvenmek yerine, eğer misafirleriniz akşam saatlerinde geliyorsa farklı ışık kaynakları kullanmayı denemeniz öneriliyor. Gün içinde ev sahipliği yapıyorsanız, aydınlık ve davetkar bir atmosfer için güneş ışığından yararlanmanız önerilir.

3. DAĞINIKLIK

Misafirler evinize geldiğinde ne kadar düzenli veya düzensiz olduğunu bir bakışta fark edeceklerdir. Ortak alanları düzeltmek ve sehpanız ve mutfak tezgahlarınız gibi yüzeyleri dağınıklıktan uzak tutmak, daha rahatlatıcı bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olabilir.

Uzmanlar açık bir alan, açık bir kafadır ve bu, konuklarınızın da hissedeceği bir şeydir diyor.