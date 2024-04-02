Temizlik takıntısı olanlar dikkat! Misafirler evinize geldiğinde ilk buralara bakıyor...

Bu nedenle, ev ve ev sahipliğiyle ilgili her konuda uzmanlardan, konukların evinizde gerçekte neleri hemen fark ettiklerini bize söylemelerini istedik. İşte öğrendiklerimiz…
1. KOKU
Temizlik uzmanı Becky Rapinchuk, evinizin kokusunun konuklarınızı içeri girer girmez karşıladığını söyledi . Ve o ilk duyusal izlenimin iyi olmasını önemsemeniz yerinde olabilir.
Şunları söyledi: "Kendi evimizin kokusunu her zaman fark edemeyiz, bu yüzden örtbas edilecek bir koku varsa pencereyi açmak, difüzörü açmak veya mum yakmak önemlidir." "Evinizde evcil hayvan kokusu varsa, çöp kutularını değiştirin, evcil hayvan yataklarını yıkayın ve hızlı bir şekilde süpürün."
2. AYDINLATMA
İç mekan tasarımcısı Megan Hersch, iyi aydınlatmanın evinizde sıcak bir ortam yaratmaya yardımcı olduğunu ve konuklarınızın bunu dikkate alacağını söyledi.
Hersch, şöyle konuştu: "Bu, alanlarınızın çevresine birkaç masa lambası daha eklemek veya bazı ampullerin elektrik gücünü artırmak kadar kolay olabilir. Hepimiz birbirimizi görmek ve evinizdeki alanlarda ve çevresinde rahatça hareket etmek istiyoruz, bu yüzden etrafı yeterince aydınlattığınızdan emin olmalısınız."
Uzmanlar doğru aydınlatmanın sıradan bir alanı "dikkat çekici bir ortama dönüştürebileceğini" söylüyor.
"Yalnızca tavandaki ışıklara güvenmek yerine, eğer misafirleriniz akşam saatlerinde geliyorsa farklı ışık kaynakları kullanmayı denemeniz öneriliyor. Gün içinde ev sahipliği yapıyorsanız, aydınlık ve davetkar bir atmosfer için güneş ışığından yararlanmanız önerilir.
3. DAĞINIKLIK
Misafirler evinize geldiğinde ne kadar düzenli veya düzensiz olduğunu bir bakışta fark edeceklerdir. Ortak alanları düzeltmek ve sehpanız ve mutfak tezgahlarınız gibi yüzeyleri dağınıklıktan uzak tutmak, daha rahatlatıcı bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olabilir.
Uzmanlar açık bir alan, açık bir kafadır ve bu, konuklarınızın da hissedeceği bir şeydir diyor.
4. MUTFAK VE BANYO TEMİZLİĞİ
İnsanları davet etmeden önce evinizin her köşesini temizlemek için çılgınca çalışmanıza gerek yok. Ancak mutfak ve banyonun temel temizliği iyi bir izlenim bırakacaktır.
Misafirlerinizin mutfağa girip çıkacağını biliyorsanız, tezgahları silmek ve cihazların önlerini temizlemek için birkaç dakikanızı ayırmanız önerilir. Banyoda tezgahları silin, yeni havlular koyun ve tuvaleti temizleyin.
5. EV BİTKİLERİ
Ev dekorunuza biraz yeşillik eklemek, konukların takdir edeceği alana canlı bir renk ve doku tonu katar. Ayrıca ev bitkilerinin ruh halinizi iyileştirici özellikleri vardır ve bu da iyi bir enerji üretimine yardımcı olur.