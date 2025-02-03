Temizlik uzmanı uyardı! Asla evinizde bulundurmamanız gereken 6 malzeme

KİREÇ YUVASINDAN KURTULUN

Jennifer Garrett, banyodan devam ederek eğer sert su bölgesinde yaşıyorsanız, siyah muslukların en büyük düşmanınız olacağını iddia ediyor. Kireç tortusunun siyah musluklardan çok zor atıldığı ve temiz tutulması çok zor olduğu için evinizde bulundurmaktan kaçınmanız gerektiğini söylüyor

Ayrıca, siyah mobilyaların tozu daha çok belli ettiği için de tercih edilmemesi gerektiğini belirtiyor.