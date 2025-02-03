Temizlik uzmanı uyardı! Asla evinizde bulundurmamanız gereken 6 malzeme

Kendi temizlik işletmesine sahip olan Jennifer Garrett, bir yazısında evinize almaktan kaçınmanız gereken 6 üründen bahsetti. Bu 6 üründen kaçındığınız sürece, eviniz tertemiz ve derli toplu gözükecek.
SİLİKON TUVALET FIRÇALARIYLA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPIN
Silikon fırçaların iyi temizleme yeteneğine sahip olduğu ve normal tuvalet fırçalarından daha temiz olduğu bilgisinin tamamen bir efsane olduğunu iddia eden temizlik uzmanı, bu fırçaların temizlik yaparken oldukça zorladığını ve evinize almaktan kaçınmanız gerektiğini söylüyor.
Normal tuvalet fırçalarını kullanmaya devam etmenizi fakat bu fırçaları da düzenli aralıklarla değiştirmenizi tavsiye ediyor.
KİREÇ YUVASINDAN KURTULUN
Jennifer Garrett, banyodan devam ederek eğer sert su bölgesinde yaşıyorsanız, siyah muslukların en büyük düşmanınız olacağını iddia ediyor. Kireç tortusunun siyah musluklardan çok zor atıldığı ve temiz tutulması çok zor olduğu için evinizde bulundurmaktan kaçınmanız gerektiğini söylüyor
Ayrıca, siyah mobilyaların tozu daha çok belli ettiği için de tercih edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
MUTFAĞINIZDA BU RAFLARDAN KAÇININ
Mutfağınıza güzel ve farklı bir hava katan mat dolapların, temizlik uzmanı Garrett için kaçınmanız gereken bir diğer ürün. Mutfağınızda mat dolap kullanmaktan kaçınmanız gerektiğini savunan Garrett, bu dolapların temizlenmesi için doğru temizlik ürünlerine sahip olmanız gerektiğini, aksi takdirde herhangi bir parmak izini veya yağ lekesini temizlemekte oldukça zorlanacağınızı belirtiyor.
Mutfaktan devam ederek Garrett, şelale tipi muslukları da evinde asla bulundurmayacağı eşyalar kategorisinde tutuyor. Bu musluklar için, ''Kireçlenmenin üreme noktası'' olarak bahseden temizlik uzmanı ayrıca, ''Temizlemesi çok zor, ben olsam evimde asla bulundurmazdım'' diye belirtiyor.
AYNALARINIZA DA DİKKAT EDİN
Son yıllarda büyük siyah çerçeveli aynaların trend olmasından şikayetçi olan Garrett, çerçevenin küçük çatlaklarında toz biriktiğini ve bu nedenle sürekli kirli gözüktüğünü, temizlenmesinin zor olduğunu söylüyor.
Temizlik uzmanı, siyah mobilyalardan ekstra uzak durulmasını, evinize almaya karar vermeden önce tekrar tekrar düşünmeniz gerektiğini savunuyor.