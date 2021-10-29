Temizlikte bu ayrıntıya dikkat! Sağlığınızı tehdit edebilir

Evi veya herhangi bir yaşam alanını temizlemek, farklı insanlar için farklı şeyler ifade eden genel bir terimdir. Çocuğunuza temizlik tanımınız, dağınık oyuncakları toplamak anlamına gelebilir. Mutfağı temizlemek sadece bulaşıkları yıkamak ve artıkları atmak anlamına gelebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.10.2021 12:40

Ancak evlerde, okullarda ve halka açık yerlerde yüzeylerin temizlenmesi, sterilize edilmesi ve dezenfekte edilmesinin farklı tanımları vardır. Bu tanımlar, tedaviden sonra bir yüzeyde kalan mikrobiyal bulaşma seviyesini tanımlamak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından belirlenir. Bir ev sahibi için şartlar, ürün etiketlerini okumanıza ve kullandığınız ürünlerin evinizdeki birinin hasta olması, hasta biriyle temasa geçmesi veya bağışıklık sistemi zayıf olması durumunda gereken uygun hijyen düzeyini sağlayıp sağlamadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Temizlemenin Tanımı Temizlik, görünür kalıntıları, kiri ve tozu temizleme ve bir alanı düzenleme işlemidir. Bir yüzeyin temizlenmesi, kimyasal (temizleyici), mekanik (ovma) ve termal (su sıcaklığı) etki yoluyla kiri ve mikropları gidermek için sabun veya deterjan ve genellikle su kullanır. Temizlik her zaman bakteri ve mikropları öldürmeyebilir, ancak bazılarını ortadan kaldıracak ve enfeksiyon yayılma riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Sanitasyon Tanımı Bir ürün bir yüzeyi sterilize ettiğini iddia ettiğinde, halk sağlığı standartlarını veya gerekliliklerini karşılamak için sağlığınıza zararlı olabilecek mikropların seviyesini azaltmayı vaat eder. Sanitasyon, bakteri, virüs ve mantarların sayısını ve büyümesini öldürmez, azaltır. Mikropların ve mantarların gıda kaynaklı hastalıklara neden olabileceği gıda hazırlama alanlarında sterilize etme özellikle önemlidir. Dezenfeksiyonun Tanımı Dezenfekte etme eylemi, yüzeylerdeki mikroskobik organizmaları (bakteri, virüs, mantar) öldürür. Dezenfeksiyon genellikle organizmaları öldüren ve yayılmalarını önleyen EPA onaylı kimyasallar kullanılarak gerçekleştirilir. Ürünler ayrıca UV-C antiseptik kısa dalga boyu, ultraviyole ışık kullanılarak bakteri ve mikropların DNA'sını parçalayarak zarar veremez veya çoğalamaz hale getirilerek dezenfekte edilebilir. Bu, süper böceklerin öldürülmesine yardımcı olmak için hastanelerin ameliyathanelerinde kullanılan UV-C ışık teknolojisinin aynısıdır. Dezenfeksiyon, bir yüzeydeki görünür kir ve kalıntıları mutlaka temizlemez ve önce temel temizlik yapılırsa çok daha etkilidir.

Temizlemeli mi, sanitize mi etmeli veya Dezenfekte mi etmelisiniz? Temizlik günlük, haftalık, aylık ve mevsimsel olarak gerçekleşen rutin bir işlem olmalıdır. Temel temizlik düzeni sağlar, potansiyel olarak zararlı organizmaların büyümesini azaltır, haşereleri kontrol altında tutmaya yardımcı olur ve evinize ve eşyalarınıza yaptığınız yatırımı korur. Sanitasyon, sağlık ve hijyen için önemlidir ve özellikle tezgah üstü, kapı kolları, ışık anahtarları, dokunmatik yüzeyler ve vücut sıvılarıyla temas eden tüm yüzeyler gibi ortak kullanılan yüzeylerde önemlidir. Yatak çarşaflarını ve iç çamaşırlarını dezenfekte etmek, gömlekleri ve pantolonları dezenfekte etmekten çok daha önemlidir. Evdeki biri hasta olduğunda veya birinin bağışıklık sistemi zayıfsa dezenfeksiyon her zaman yapılmalıdır. Etiket talimatlarına uymak ve dezenfektanları doğru kullanmak mikroorganizmaları öldürmek için hayati önem taşır. Ürün doğru kullanılmazsa, süreç yalnızca yanlış bir güvenlik duygusu sunar.

DOĞRU TEMİZLİK, SANİTASYON VE DEZENFEKTE ETME İPUÇLARI Rutin Temizlik Yapın Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü ve Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin Mikrobiyal Bilimler Konseyi başkanı Dr. Michael G. Schmidt, ailenizi bulaşıcı hastalıklardan korumanın en iyi yolunun annenizi dinlemek olduğunu ve sürekli temizlik yapmak olduğunu söylüyor.

Dr. Schmidt, ellerimizi yıkadıktan sonra ailemizi korumanın bir sonraki en iyi yolunun tezgahı, kapı kollarını, ışık anahtarlarını ve ortak yüzeyleri bir sıcak suya batırılmış mikrofiber bir bezle ve çok amaçlı bir temizleyici ile iki kez silmek olduğunu açıklıyor. günde. Dr. Schmidt, "Mikrofiber bezin ve temizleme solüsyonunun hafif aşınması, yüzeylere yerleşmiş tüm mikropları kaldıracak ve seyreltecektir" diyor. Birisi Hasta Olduğunda Sanitasyon ve Dezenfekte Ürünleri Ekleyin Evinizdeki biri hastaysa veya bağışıklık sistemi zayıfsa veya toplumda yaygın bir viral salgın varsa, normal temizlik rutininize dezenfektan veya dezenfekte edici ürünler ekleyin. Etiketleri Okuyun ve Yönergeleri Takip Edin Mendillerdeki bileşenler de dahil olmak üzere hemen hemen tüm dezenfektan ve dezenfekte edici ürünler, mikropları ve bakterileri etkili bir şekilde öldürmek için bir yüzeyde dört ila 10 dakika kalmalıdır. Yüzeyi bu süre boyunca ıslak tutmak için yeterli miktarda kullanmalı ve ardından yüzeyin havayla kurumasına izin vermelisiniz.