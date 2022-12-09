Tıkanmış bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın çaresi bu besinde...

En sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında kabızlık geliyor. Kabızlık, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin zamanla azalmasıyla ortaya çıkıyor ve günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kabızlık belirtileri genellikle şişkinlik ve gaz sıkışması olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar, kabızlığın sağlıklı besinler ve lifli besinlerin tüketimiyle geçeceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler tıkanmış bağırsakları anında açarak kabızlığa şifa oluyor? Kabızlığa ne iyi gelir? İşte kabızlığı bitiren mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:06 PAYLAŞ ABONE OL

Hem ülkemizde hem de dünyada aslında oldukça yayaygın olan kabızlık sorunu pek de dile getirilmiyor. Ancak günlük hayatı sekteye uğratan ve zamanla kronik hale gelen kabızlık aslında tükettiğimiz besinlerle doğrudan alakalıdır. İşte bu nedenle yediklerinize dikkat etmek büyük önem taşımaktadır. Düzenli olarak tükettiğinizde kabızlık sorununu kökten çözen besinler ise şöyle... İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı , divertikülit ve mide ekşimesi gibi belirli durumlar sizi daha ciddi sindirim sorunları için risk altına sokabilir. Bununla birlikte, sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi besinler... YOĞURT Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir. Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.