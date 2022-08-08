TikTok oyunu sonu oldu! Uzmanından 25 yaş altı çocuklara ve ailelerine uyarı...

Konu hakkında konuşan Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş, "Bu tür oyunların popüler olmasının sebebi en başta özellikle çocukların ergenlik döneminde kendilerini ispat etme, akranları ve etrafındaki arkadaşları tarafından onaylanma, en güçlüsünün en iyisinin yapanın kendisi olduğunu gösterme isteğidir. Ergenlikte çocuklar rekabet edebilme konularını çok fazla ciddiye alma yatkınlığına sahipler. Ve bunu kendileri için bir hayat memat meselesi haline getirebiliyorlar. Normalde bizler için çok önemli olmayan, yanımızdaki bir kişinin bizi herhangi bir konuda mağlubiyetle uğratması fikri biz yetişkinler için sorun teşkil etmez. Mağlubiyetle karşı karşıya kaldığımızda veya birilerinin herhangi bir oyunda bizden daha iyi olduğunu gördüğümüzde ve hatta en basit olarak kaybettiğimizde bu kaybetme fikri ve mağlubiyetle yaşamasını biliriz. Biz yetişkinler olarak bununla başa çıkabiliriz. Çünkü bu bizim hayatımızdaki ilk mağlubiyet veya ilk galibiyet olmayacaktır. Bu bir oyundur, biz de bu durumun farkındayızdır. Ancak ergenlik döneminde bu tür oyunların, oyun kisvesi altındaki bu tür aktivitelerin özellikle ergenlik döneminin rekabetçiliğinden ve akran onayının öneminden dolayı farklı bir anlamı olmaktadır. Çocukların gözünde oyunlarda galibiyet elde etmek ve kazanmak önemli bir mesele haline gelerek bu tür oyunların belirli yaş gruplarında popüler olmasına neden olabiliyor." dedi.

Çocukların sosyal mecralardaki bu tip durumlarda risk ayrımı yapamama sebebinin ise gerçek yaşantılarında risk ayrımı yapamamaları ile aynı olduğunu söyleyen Uzm. Psk. Ateş, "Bu yaştaki çocuklar sosyal, sosyokültürel, bilişsel, duygusal ya da benlik açısından veya biyolojik açısından yetişkinler gibi değillerdir. Öyle olmalarını da bekleyemeyiz. Bu noktada çocukların üzerindeki en büyük sınır beyinlerinin yapısından ve biyolojik sistemlerinden geliyor. Risk içeren davranışların yapılmaması için neden-sonuç ilişkisinin doğru kurulması gerekir." dedi.

ÇOCUKLARDA RİSK ALMA EĞİLİMİNİN ASIL NEDENİ

Sözlerine, "Bizim dürtülerimiz ve duygularımızdan sorumlu olan bölge, doğduktan sonra kısa bir süre içerisinde neredeyse tüm kapasitesi ile çalışmaya başlıyor. Yani ergenlik döneminde duygu ve dürtülerden sorumlu olan beyin bölgemiz tam anlamıyla hazır bir şekilde çalışıyor. Bu da yoğun duygu ve dürtülere sahip olmamıza ancak hayatımızda davranışsal olarak bu dürtü ve duyguları yapmamızı engelleyecek bir şeyin olmaması anlamına geliyor. 10-11 yaşlarında gelişmeye başlayan prefrontal korteks bizim doğru neden-sonuç ilişkisi kurabilmemizi, doğru bir şekilde yaptıklarımızın sonuçlarını tartabilmemizi ve bu sayede duygu ve dürtülerimizin önüne geçebilmemizi sağlayan kısımdır. Bu korteks geç gelişmeye başlar ve 25 yaşına gelene kadar son halini almaz. Kısacası 16 yaşındaki bir çocuğun beynindeki duygu ve dürtü merkezi tam anlamı ile çalışırken bunları frenleyebilecek olan bölge henüz gelişimine yeni başlamıştır. Bu nedenle fren mekanizmasını devreye sokamaz, risk ayrımını yapamaz. Ek olarak bilişsel bakımdan kendilerinin başına bir şeyin gelmeyeceğine inanırlar, kendilerinin özel olduğunu ya da evrenin merkezindeki bir aktör veya aktris olduğunu düşünme eğilimleri bulunur." şeklinde devam eden Ateş,

"Kendini bir başrol gibi hisseden çocuk, duyduğu kötü sonuçların bile kendi başına gelmeyeceğine inanır. Bu durumun sebebi ise prefrontal korteksin gelişmemesidir. Ancak bu gibi durumlarda bir ebeveynin ya da rol modelin herkesin başına bu tip kötü olayların gelebileceğini, herkesin benzer risklere sahip olduğunu anlatması gerekiyor." dedi.