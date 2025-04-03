Tırnak yemek dişlere böyle zarar veriyor! Uzmanından uyarı...





ERKEN DÖNEM DİŞ TELİ TEDAVİLERİ

Ortodonti tedavisine kaç yaşında başlanacağı ve ebeveynlerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda Ak, şunları söyledi: "Ortodonti tedavisi erken yaşlarda ve ergenlik (adölesan) dönemde yapılabilmektedir. Erken yaşlarda yapılan ortodonti tedavisi 7-10 yaşlarda görülen ve daha çok iskeletsel sorunlarla ilgilidir. Alt ve üst çenede görülen iskeletsel darlık vakaları, V formunda olan, alt ve üst çenelerin ileri veya geri pozisyonlarda olması gibi problemler, en başarılı şekilde bu yaşlarda tedavi edilebilmektedir. Bu aşamada takılıp çıkarılabilen, çocuğun sosyal hayatını pek etkilemeyen diş teli apareyleriyle 6-10 ay gibi zaman zarfında erken dönem ortodonti tedavileri yapılabilmektedir."