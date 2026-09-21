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Toprakla temasın bilinmeyen faydası! Çocukların bağışıklığında bakın ne oluyor

Ellerimizi toprağa sokmak, çimlere, ağaçlara ya da yosunlara dokunmak, cildimiz ve bağışıklık sistemimiz için çeşitli faydalar sağlıyor

Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:54 PAYLAŞ ABONE OL

Finlandiya Çevre Enstitüsü'nde ekolojist ve doğa-sağlık araştırmacısı olan Mira Grönroos, bir deney kapsamında insanlardan ellerini 20 saniye boyunca toprak, turba ve yosunla ovmalarını istedi. BBC Türkçe'nin haberine göre; musluk suyuyla ellerini duruladıktan sonra bile ciltlerindeki mikropların bolluğu ve çeşitliliğinin arttığını tespit etti.

Cildimizde daha fazla bakteri bulunması kulağa çekici gelmeyebilir. Ancak çok sayıda farklı mikrop birlikte yaşadığında birbirlerini dengede tutuyor ve bizi daha zararlı, hastalık yapıcı bakterilere karşı koruyorlar. Yapılan araştırmalar, toprak ve bitkiler gibi doğal materyallerle temasın cildimizin mikrobiyal çeşitliliğini artırmanın kolay bir yolu olduğunu ve bunun yalnızca cildimize değil, bağışıklık sistemimize de fayda sağladığını gösteriyor.