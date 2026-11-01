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Tost deyip geçmeyin! Alışılmışın dışındaki gizli lezzetin sırrı…

"Tost deyip geçmeyin!" cümlesini, İzmir Bostanlı’da sokağın ortasında mis gibi kokular yayan o meşhur tostçuyu gördüğünüzde hakkıyla kuracaksınız. Klasik incecik tost ekmeklerini tamamen tarihe gömen mekan; katmer, Ramazan pidesi, tırnak pide ve bazlama ile hazırladığı devasa lezzetlerle sokak lezzetlerine yepyeni bir soluk getiriyor.

İzmir'de lezzet keşiflerinin sonu yok. Bu kez yolum Bostanlı'daki bir mekana düştü. Açıkçası bir tostun beni bu kadar şaşırtacağını düşünmezdim. Burada alışılmış tost ekmeğini bir kenara bırakmışlar. Katmer, Ramazan pidesi, tırnak pide ve bazlama ile hazırladıkları tostlarla bildiğimiz lezzete bambaşka bir yorum katmışlar. Her biri ayrı bir karaktere sahip, her lokmada farklı bir tat var. İşin en güzel tarafı ise sadece farklı olmakla yetinmemeleri. Kullanılan malzemelerin kalitesi gerçekten kendini belli ediyor. Ekmeğinden içindeki ürünlere kadar özen hissediliyor. Ben hem bu yaratıcı fikre hem de lezzetlerin uyumuna hayran kaldım. Kısacası bu tostçu, sıradan bir tostu küçük bir lezzet şölenine dönüştürmeyi başarmış. Bostanlı'ya yolunuz düşerse bu meşhur tostçuyu herkes size gösterecektir. Uğramadan geçmeyin derim. Çünkü bazen en güzel sürprizler, iki dilim ekmeğin arasında saklıdır.

TOSTUN TARİHÇESİ

Bugün hemen her köşe başında karşımıza çıkan tostun aslında oldukça eski bir hikâyesi var. Ekmeğin arasına bir şeyler koyup yeme alışkanlığı yüzyıllar öncesine uzansa da sıcak ve çıtır tostun bugünkü halini alması 20. yüzyılın başlarına dayanıyor. 1900'lerin başında Fransa'da ortaya çıkan meşhur croque-monsieur, jambon ve peynirle hazırlanan sıcak sandviçlerin en bilinen örneklerinden biri. 1920'lerde tost makinelerinin gelişmesiyle bu pratik lezzet giderek yaygınlaşıyor. 1970'lerde elektrikli sandviç tost makinelerinin popülerleşmesiyle de evlerin vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. Bizim mutfağımızda ise tostun yeri biraz başka. Kaşarlısı, sucuklusu, karışığı derken özellikle büfelerin ve küçük esnaf işletmelerinin kendine özgü lezzetine dönüşmüş. Zamanla ekmeği, içindeki malzemeleri ve pişirme şekliyle çeşitlenmiş. Aslında tostun güzelliği de burada. Dünyanın farklı yerlerinde farklı yorumlarla karşımıza çıksa da değişmeyen tek şey, iyi ekmek ve kaliteli malzemenin oluşturduğu o karşı konulmaz lezzet.